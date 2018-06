Congreso pp. cabanes, el séptimo aspirante a presidir el pp, quiere acortar "la diferencia entre las bases y los de arriba"

20/06/2018 - 13:26

Elio Cabanes, concejal del pueblo valenciano de la Font de Figuera, presentó este miércoles 140 avales en la sede nacional del PP para oficializar su precandidatura a la Presidencia de la formación, con la que pretende acortar "la diferencia entre las bases y los de arriba".

En declaraciones a los periodistas, Cabanes admitió que todavía no ha hablado con el resto de contendientes y admitió que no sabe "exactamente" qué programa tienen para el partido la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

"Yo pienso que las bases tienen que oírse", dijo el que se ha convertido en el séptimo aspirante a tomar las riendas del PP tras la marcha de Mariano Rajoy. "No puede haber tanta diferencia entre las bases y los de arriba. No tienen claro lo que el concejal, ciudadano y militante necesita y yo veo muy difícil que mi candidatura se una a ninguna otra", sentenció.

Explicó que tiene claro que en este momento hace falta una "renovación de caras e ideas", algo que espera que se consiga en el Congreso Extraordinario que se celebrará a mediados de julio en Madrid. "Me he animado porque no me gusta el camino que está cogiendo el partido ni tampoco mi país", expuso.

En su opinión, ha llegado el momento de "levantarse del sofá y empezar a trabajar para que esto cambie". La suya, insistió, es una candidatura que intenta "mejorar España desde las bases".

Sobre las críticas que ha dirigido hacia Rajoy, respondió que haber tenido "discrepancias" no significa que "no haya sido un gran presidente" y llegó a alabar "la forma" en la que ha convocado el XIX Congreso Nacional del PP, el de su sucesión.

En todo caso, pidió perdón a Rajoy por si hubiera podido sentirse "ofendido" por los comentarios que hizo en "momentos muy duros", refiriéndose a la semana de la moción de censura que arrebató el poder al PP. "No dormí casi y sin querer explotas y haces comentarios que a lo mejor están fuera de tono", remachó.

