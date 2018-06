El Ayuntamiento comenzará a cobrar impuestos a entidades religiosas con actividades lucrativas en la ciudad

20/06/2018 - 13:51

El Ayuntamiento de València comenzará este año a cobrar impuestos, como el de Bienes Inmuebles (IBI), el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el de Actividades Económicas (IAE), a entidades religiosas con actividades lucrativas en la ciudad, según ha avanzado este miércoles el concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar. El edil ha descartado aplicar estos impuestos a los centros vinculados al culto o la asistencia social.

Así, ha precisado que su intención es cobrar impuestos a las entidades religiosas que desarrollen actividades lucrativas y que actualmente se encuentran acogidas a la Ley de Mecenazgo y que por ello se encuentran exentas del pago de determinados tributos. En este caso estarían instituciones académicas como la Universidad Católica de València y sanitarias como el Hospital Casa de la Salud.

"Me parece bien que se acojan a las leyes que les beneficien pero yo me voy a acoger a las que benefician a la ciudad y a la sociedad. No voy a intentar cobrar el IBI a ningún centro de culto ni de asistencia social pero si a los que generan actividad lucrativa", ha asegurado el responsable municipal.

Vilar ha avanzado esta idea durante el desayuno informativo que han ofrecido la portavoz del PSPV en el consistorio, Sandra Gómez, y el resto de concejales que conforman este grupo municipal para hacer balance de sus tres primeros años como socios del gobierno de la capital valenciana que conforman Compromís, PSPV y València en Comú.

La idea planteada por el titular de Hacienda es una de las propuestas recogidas en el resumen de la gestión desarrollada por los socialistas en este ejecutivo, en el apartado referido a recaudación.

El edil ha explicado que plantea esta media amparándose en dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de Baleares --referida a "una panadería que no pagaba impuestos porque pertenecía al Arzobispado de Palma", ha precisado-- y otra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea --relativa a un caso de la ciudad de Getafe (Madrid)--.

"Voy a girar todo lo que pueda y también con cuatro años de retroactividad si puedo porque lo deben. Giraré lo que pueda acogiéndome a la sentencia de Getafe" emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha expuesto en ese sentido.

Gómez y Vilar han resaltado que esta se ha incrementado de forma "bastante aceptable" desde el cambio del ejecutivo municipal en 2015, "manteniendo los impuestos y las tasas congeladas" y gracias a iniciativas como el convenio firmado con Generalitat para cobrar deudas a personas o entidades cuyas cuentas bancarias están situadas fuera de València y con medidas como la implantación de pago mediante tarjeta de crédito en los trámites tributarios del Ayuntamiento.

"QUE PAGUEN LOS QUE TIENEN QUE PAGAR"

"Intentamos que paguen todos los que tienen que pagar", ha afirmado el concejal de Hacienda, que ha señalado que hasta la llegada del actual gobierno local el servicio de inspección tributaria era "un erial". "No existía. Aquí el que pagaba bien y el que no, pues también", ha criticado, al tiempo que ha destacado que este es un servicio puesto "ya en marcha".

En esta línea, Ramón Vilar ha apuntado la necesidad de cobrar también impuestos como el IBI y el ICIO a "entidades que desarrollan actividades lucrativas" en la ciudad y que "actualmente se acogen a la Ley de Mecenazgo".

"Imagina que hay un hospital privado de una congregación religiosa y frente a él otro de una sociedad privada que paga IAE, IBI y todos sus impuestos. El primero no paga y el segundo sí. Todo el mundo puede entender que hay un atentado contra la libre competencia", ha comentado el concejal.

Vilar ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia Europeo ha considerado esta última como "un principio de la Unión Europea por encima de legislaciones nacionales como la Ley de Mecenazgo actual", una norma que "habrá que modificar por muchas cosas".

"PARA PERMITIR EL FRAUDE"

El titular de Hacienda ha agregado que "los verdaderos mecenas tampoco están de acuerdo" con esa ley "porque los meten en el mismo saco que los que utilizan eso para defraudar legalmente". "Desde cultura se va a impulsar la revisión de la Ley de Mecenazgo y desde Hacienda también porque está hecha para permitir el fraude y atentar contra los principios de la Unión Europea, uno de ellos la libre competencia", ha declarado.

Tras ello, Ramón Vilar ha manifestado que "la conciencia no puede estar por encima de las obligaciones tributarias" y ha aseverado que "las creencias y la conciencia están en el ámbito de lo privado y la fiscalidad en el ámbito de lo público".