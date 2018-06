Puente siente que ha sufrido una "cacería" por parte de Ciudadanos y reclama a Vicente que demuestre su currículum

20/06/2018 - 14:11

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, ha acusado a la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Pilar Vicente, de "montar una cacería" contra él en Twitter después de la polémica en el Pleno municipal de este martes en el que el regidor aseguró que la experiencia de gestión de la edil de la formación 'naranja' era haber "trabajado en una tienda".

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

El regidor vallisoletano, en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, ha mantenido su argumento del Pleno de este martes al respecto de la capacidad de gestión de Vicente, ha negado que dijera que fue "dependienta" y ha reiterado sus dudas sobre los datos del currículum de Vicente en la web de la Diputación de Valladolid en la que la concejal y portavoz del Grupo Provincial de Cs señala que fue "responsable de expansión" de una empresa, de modo que el alcalde le ha reclamado que aporte "pruebas" de que tuvo ese cargo.

Puente ha considerado que este martes ha sufrido "una cacería" contra su persona en la citada red social por parte de representantes de Ciudadanos entre los que estaba el propio presidente de la formación, Albert Rivera, y ha calificado la polémica de "numerito para tratar de sacar rédito político".

De hecho, ha responsabilizado a Pilar Vicente de convertirle en "la víctima" al "montar" esa cacería en la que "todos los cargos públicos de Ciudadanos" dedicaron "toda la tarde" a llamarla "machista y clasista", dos calificativos que ha negado, al tiempo que se ha preguntado dónde están esas actitudes en su discurso, pues defiende que habría dicho "lo mismo" de un concejal varón.

Por todo ello, ha apuntado que no pedirá disculpas a Vicente, algo que ha apuntado que haría si su intención hubiera sido "ofenderla". Así, ha reiterado que él no considera que dijera que la concejal no tenga "capacidad de gestión", sino que respondió a las críticas que ella le planteó sobre esta cualidad.

Más allá, Puente ha recordado su etapa como concejal de la oposición, cuando ha asegurado que recibió "insultos" por parte del exalcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva, cuando, señala, le comparó con un "toro cojo" cuando fue a un pleno con muletas por una lesión en el talón de aquiles, además de llamarle, "pardillo", y decirle que "olía mal". Por ello, ha preguntado si él se fue del salón de Plenos y ha apostillado que ahora hay quien tiene "la piel muy fina".

Asimismo, ha negado que el Grupo Socialista insultara a Pilar Vicente en el debate, al tiempo que ha criticado que a él si que se le llamó en la sesión "cínico" y "mentiroso", pero ha lamentado que eso "no es noticia" y que el Pleno de tres horas quedó reducido a la polémica final con Pilar Vicente.

Por ello, ha ironizado con que él deberá mantener una actitud de "oír ver y callar" en los plenos, porque ha augurado que los grupos de la oposición van a intentar hacérselo "pasar mal" y que el año que queda de mandato van a intentar que se le haga "largo", de modo que ha añadido que "los cuatro siguientes son los que se les van a hacer largos a ellos".

"Constaté un hecho, que su experiencia profesional se limita a la que he relatado. Nada más, toda esta historia sobra, y lo que sobra es relacionarlo con el machismo y el clasismo", ha añadido el regidor, quien ha apostillado que considera "clasista" que Vicente "ponga en su currículum que es responsable de Expansión" de una empresa, cuando ha sido "trabajadora de una tienda", por lo que la ha reprochado que "oculta su pasado" y lo "arropa de un oropel que no tiene".

A este respecto ha reclamado a Pilar Vicente que aporte "pruebas" de que tuvo el "cargo" de responsable de Expansión en una empresa del sector textil, pues ha acusado a la edil de aportar un currículum vitae a los ciudadanos como "exhibición de una trayectoria de la que carece". Puente ha apuntado que "bastaría con una nómina" o un documento de la Seguridad Social en el que conste su categoría profesional.

Ha recordado que cuando se publicó que había "falseado" su currículum al respecto de un "máster" que cursó "hace 25 años" y él presentó el título de dicho curso.