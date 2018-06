MásJaén.- La sala de exposiciones de la Diputación acoge la muestra 'Jardines perdidos', de Soledad Flores

20/06/2018 - 14:31

La sala de exposiciones de la Diputación de Jaén acoge hasta el 20 de julio la muestra 'Jardines perdidos', que contiene 60 obras pictóricas de la artista gaditana, aunque afincada en Granada, Soledad Flores.

JAÉN, 20 (EUROPA PRESS)

La autora, junto al diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, ha inaugurado este miércoles la exposición, que se puede visitar en horario vespertino.

Pérez ha destacado que se trata de una muestra "preciosa" con "un nombre suficientemente elocuente, en un paraíso interior como es Jaén, para que se convierta en una de las muestras más visitadas" del Palacio Provincial.

El diputado, además, ha agradecido a Soledad Flores que "haya escogido la Diputación para presentar su obra, que recoge parte de su vida como artista y personal y que muestra su universo particular, en el que prima el preciosismo y una delicadeza exquisita".

Por su parte, la artista ha explicado que es la primera vez que expone en Jaén, por lo que se ha mostrado "muy contenta". "Es un sueño estar exponiendo en este palacio repleto de belleza e historia", ha asegurado antes de detallar que este proyecto incluye "obras de distinto formato, soporte y técnicas".

En cuanto al germen de la muestra, esta artista natural de Cádiz ha recordado que "surgió a partir de un hecho real, los jardines perdidos de Heligan, en Cornualles (Reino Unido), cuyos jardineros y cuidadores murieron durante la Primera Guerra Mundial".

Flores ha apuntado que "era una finca con un bosque precioso y hace 25 años se recuperó, se rescataron esos inmensos bosques, un lugar lleno de plantas tropicales, un jardín botánico maravilloso".

"Esta historia cayó en mis manos y me dio esa inspiración para afrontar un nuevo reto, esta nueva exposición, en la que he trabajado durante seis años y donde me manejo en la abstracción lírica, expresiva, rechazando la realidad objetiva e intentando que el espectador sea el que saque sus propias conclusiones", ha afirmado.