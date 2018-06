Serrano (PSOE) cree que la comisión de reforma de la Constitución va a durar "como mínimo, hasta fin de año"

El presidente de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado de las Autonomías en el Congreso de los Diputados, José Enrique Serrano (PSOE), ha manifestado este miércoles en Carmona (Sevilla) que esta va a durar "como mínimo, hasta fin de año", ya que "ha habido un parón".

El que fuera director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España en dos etapas (1995-1996/2004- 011) ha realizado estas declaraciones antes de participar con su conferencia en el curso 'Los desafíos de la Constitución del 78: reformas y continuidad', que se celebra desde el lunes y hasta este miércoles como parte de la oferta de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Serrano ha considerado que "la comisión va a durar, como mínimo, hasta fin de año, porque hay muchas citaciones pendientes de expertos". "Tenemos previsto que comparezcan los presidentes de las comunidades autónomas, y como Pedro Sánchez ha anunciado que va a recibirlos" como parte de su ronda de contactos tras haber formado gobierno, y dado que "lo que no se puede hacer es estar interfiriendo en los compromisos del presidente con las actuaciones de la comisión", ha expresado que "no está decidido, pero muy probablemente", la comisión "esperará" a que el presidente se entreviste con ellos.

En este sentido, el político socialista ha admitido que "ha habido un parón", pero que, "curiosamente", entre enero y abril, la comisión "fue la que más veces se reunió en el Congreso de las casi 30 que hay". "En abril tuvimos un parón porque se presentaron los Presupuestos Generales del Estado y esta discusión se metió también en mayo", mes en el que, "hubo un parón debido a problemas de calendario de las personas que se habían citado a comparecer".

Según ha expresado Serrano, en junio tampoco se ha reunido la comisión por "el planteamiento de la moción de censura, el cambio de gobierno, el cambio de situación de todos los grupos". "Ahora tenemos un problema para continuar estas semanas que es que el Partido Popular tiene un congreso extraordinario", ha añadido.

El presidente de la comisión también ha sido preguntado por las reformas que ha sufrido la Constitución --dos, producidos en 1992 y en 2011--, y ha manifestado que "las reformas constitucionales se abordan cuando se siente la necesidad de hacerlas, cuando hay un problema que no se puede solucionar si no es tocando la constitución".

En este sentido, ha expresado que no ha habido un acuerdo antes entre el PP y el PSOE como la formación de esta comisión porque "hasta el año 2012 no caló la conciencia, al menos en los dos partidos, de que había un problema con el tema territorial". "Hasta ese momento, nadie planteó la necesidad de que para abordar el tema territorial, en concreto, el tema de Cataluña, pues había que abordar la reforma de la Constitución", ha expresado Serrano, que ha afirmado que "quien lo planteó fue el PSOE".

Para él, "durante años, el PP ha creído que no había necesidad de abordar el tema catalán con la Constitución, sino que había otros medios, medios que se ha demostrado que no han funcionado".

COMISIÓN DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Serrano ha explicado que el objetivo que tiene la comisión para la evaluación y la modernización del Estado de las autonomías "es doble, por un lado hacer un informe que evalúe cómo ha funcionado el modelo territorial previsto en la Constitución, cuáles han sido sus éxitos, sus problemas, cómo ha contribuido durante estos años en el cambio tan profundo del país que hemos vivido", y por otro lado, "hacer las propuestas de modificación de leyes y de la Constitución que los grupos parlamentarios estimen necesarios".

Respecto a la salida de la comisión que protagonizó Ciudadanos en marzo, el político ha expresado que "siempre" le ha parecido "una retirada no justificada". "Digamos no justificada en el sentido de que lo hizo porque no se citaba cuando Ciudadanos lo pedía a algunos comparecientes, y el partido dijo que había un veto y no es cierto", ha expresado para después añadir que "simplemente, para esos días había prevista otras cosas y no lo admitió y se retiró".

Según ha expresado el presidente de la comisión, "teóricamente, se deberían haber integrado todos los grupos, pero decidimos formar parte de ella el PP, el PSOE, Ciudadanos (C's), Compromís, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria CC".