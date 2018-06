Junta celebra que el rendimiento en docencia e investigación de la Universidad mejore un 3% anual de 2010 a 2016

20/06/2018 - 15:42

Estos datos se desprende de un informe del BBVA que reconoce que Andalucía como segunda región donde estudiar tiene precio medio más bajo

El sistema universitario andaluz ha mejorado su rendimiento global en docencia e investigación a una tasa de variación anual media del tres por ciento desde 2010 a 2016, según el análisis de la evolución del sistema universitario español que recoge el 'U-Ranking 2018', publicado por la Fundación BBVA.

Según apunta la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, esta esta tasa de variación ha sido calculada en función del avance medio durante este periodo que han experimentado los indicadores de rendimiento, tanto en docencia como en investigación, que recoge anualmente este informe.

El 'U-Ranking 2018' clasifica a las universidades españolas en función de un índice sintético obtenido a partir de 25 indicadores relacionados con tres parámetros: actividad docente, investigación e innovación y desarrollo tecnológico. Dentro de cada parámetro, se miden aspectos relacionados con los recursos, la producción, la calidad y la internacionalización.

No obstante, señala que en la evolución de los indicadores entre 2010 y 2016 no se ha tenido en cuenta el aspecto de innovación y desarrollo tecnológico por no estar disponibles todos los datos necesarios para dicho periodo.

En general, subraya que las universidades andaluzas se sitúan en la media de este ranking, destacando las Universidades de Córdoba y la Pablo de Olavide (con un índice del 1,1 del total de 1,7), que ocupan la sexta posición (varias universidades pueden obtener el mismo índice y puesto) en la lista. Considerando la media el séptimo grupo, con un índice de 1, en ella están las universidades de Almería, Granada y Sevilla. El resto de las universidades públicas andaluzas alcanzan el grupo ocho y un índice de 0,9.

El informe recoge también un ranking por volumen de resultados, que se diferencia del de rendimiento porque no corrige el efecto del tamaño de la universidad. Aplicando este criterio, el sistema universitario público andaluz vuelve a situarse en general en la zona media, destacando la posición de las universidades de Granada, que ocupa el tercer puesto nacional, y la Universidad de Sevilla, en cuarto puesto.

RENDIMIENTO DOCENTE

Respecto al ranking de rendimiento docente, la Consejería resalta la posición de la Universidad Pablo de Olavide, en el tercer grupo, y la de la Universidad de Almería, en el cuarto, de un total de ocho.

Ambos centros se sitúan también en la parte alta de la tabla si se tiene en cuenta el rendimiento investigador, donde se colocan en la octava posición nacional compartida con la Universidad de Córdoba, posición solo superada entre los centros andaluces por la Universidad de Granada, que está en el sexto grupo nacional.

En el caso del ranking de rendimiento en innovación y desarrollo tecnológico, apunta que las universidades de Sevilla y Córdoba son las mejor situadas, en los puestos sexto y trece respectivamente, de un total de 23.

Además de este indicador, el departamento que dirige Lina Gálvez subraya que el informe refleja que Andalucía continúa siendo una de las comunidades autónomas donde es más económico estudiar en la Universidad, lo que facilita el acceso de las familias con menos recursos a la educación superior.

En concreto, es la segunda donde el precio medio del crédito de grado es menos elevado (12,62 euros) y la primera en cuanto al precio máximo del mismo, debido a que la Junta de Andalucía lleva cinco cursos consecutivos estableciendo los precios en el mínimo de la horquilla que establece el Gobierno central y aplicando un cantidad igual para el crédito de todas las titulaciones, independientemente del grado técnico, una medida que no se da en otras regiones.

A esta circunstancia habría que añadir que el Gobierno andaluz puso en marcha este curso un sistema de bonificación de matrículas por el que el alumnado que aprueba sólo tiene que abonar el diez por ciento del coste de la misma.