Valladolid celebra el Día del Orgullo LGBTI bajo el lema 'Conquistando la igualdad, transformando la sociedad'

20/06/2018 - 17:57

Valladolid celebra desde miércoles y hasta el domingo 1 de julio los actos con motivo del Día del Orgullo LGBTI, que tendrán como lema reivindicativo 'Conquistando la igualdad, transformando la sociedad'.

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

En la jornada del 28, Día del Orgullo, se colocará en el balcón de la Casa Consistorial la bandera arcoiris y también otra con el blanco, rosa y azul que simboliza al movimiento 'trans'.

Este mismo día se celebrará un acto institucional con presencia del alcalde, Óscar Puente, en el que tendrá lugar la lectura del manifiesto a cargo de Marina Echebarría Sáenz.

Como en años anteriores el punto fuerte de la programación será la manifestación reivindicativa que tendrá lugar el jueves 28 de junio a las 20 horas con salida de la Plaza Fuente Dorada y fin en la de Portugalete, donde se instalará un escenario para las intervenciones de los diversos colectivos.

Por otro lado, del 21 al 30 de junio se realizará en diversos establecimientos hosteleros de la ciudad la V Ruta de Tapas y Tartas Triángulo Arco Iris, con entrega de premios el 27 de junio en el acto que se celebrará en el Aula Mergelina de la Universidad de Valladolid, en el que se además se proyectará el documental 'The best day of my life' y se entregarán los premios Triángulo Rosa.

Los días 27, 28 y 29 la poesía tomará la calle Santiago y la Plaza Mayor con la representación 'A Cloe le gustaba Olivia', a cargo de 'El elefante rosa'. Las actuaciones serán a las 13.00 y 21.30 horas el día 27; a las 13.00 y 19.30 horas el día 28, y a las 13.00 y 21.00 horas el día 29.

PROGRAMACIÓN EN BIBLIOTECAS

En las Bibliotecas Municipales de Rondilla (día 25), Rosa Chacel (día 27) y Francisco Pino (día 28) y en el Centro Municipal de la Igualdad (día 26) se han organizado las sesiones de cuentacuentos 'Cuentos diversos y orgullos: monstruo rosa y más cuentos', recomendados para público familiar.

El viernes 29, a las 22.00 horas, en la Plaza de Portugalete, se proyectará la película 'Just Charlie', ganadora del Premio del Público en el Festival de Edimburgo y en Cinhomo 2018. Además, el sábado 30 se realizará a las 19.30 horas la II Carrera de tacones en el lateral de la Catedral.

El programa se completa con una amplia lista de actividades divulgativas y culturales, como el debate abierto 'Stonewall fue una revuelta' (día 24), la charla 'El proceso de transición en las personas trans', a cargo de Marina Sáenz (día 25) y la charla 'Delitos de odio contra la diversidad sexual y de género: cómo actuar', a cargo de Pablo Gerbolés (día 29).

También se incluye un taller de defensa personal frente a las agresiones hacia la diversidad sexual y de género, que se desarrollará el miércoles 27 de junio de 18 a 22 horas en el Consejo Local de la Juventud, en la calle San Blas.

El jueves 28 a las 19.00 horas tendrá lugar en la Plaza de Fuente Dorada un homenaje a las personas de Géneros y Sexualidades Diversas asesinadas por la homofobia, bifobia y transfobia en todo el mundo.

Asimismo, se incluyen en el programa otras actividades como las conversaciones con la autora de cómic Carla Berrocal (día 20), la presentación del libro de la fotógrafa Cristina Aznar (día 23) o la presentación del libro de Pablo Sycet, con concierto incluido (día 23).