La Biblioteca Central digitaliza su colección de estampas de Córdoba para ponerlas al alcance de todos

20/06/2018 - 18:20

La colección de estampas de la Biblioteca Central de Córdoba está disponible para su consulta a través de Internet desde el sitio web de la misma ('https://biblioteca.cordoba.es/index.php/biblio-digital/grabados.html'), después de haberse realizado, por el personal de la Red Municipal de Bibliotecas (RMBC), un "valioso e interesante" trabajo de digitalización y para su divulgación pública.

CÓRDOBA, 20 (EUROPA PRESS)

Así lo ha destacado el teniente de alcalde de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, David Luque (PSOE), quien ha reconocido la labor de quienes lo han hecho posible y valorado las líneas de actuación desarrolladas con el objetivo de "acercar a la ciudadanía, en forma de exposiciones, trabajos y recursos digitalizados, la riqueza de nuestros archivos y fondos bibliográficos, que han de ser una fuente de conocimiento y disfrute cultural".

La Biblioteca Central conserva una buena colección de estampas de temática cordobesa. La misma empezó a conformarse a finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX.

Al respecto, en el estudio incluido en la web, se detalla que en el último tramo de la década de los 50 del pasado siglo, asistimos a una apuesta decidida del Ayuntamiento de Córdoba por poner en valor la gran carga histórica de la ciudad con el fin de insertarla en el circuito turístico nacional, potenciando así el sector terciario.

Es el momento del despliegue del gran programa urbanístico de la Córdoba contemporánea para el realce de su patrimonio monumental, que acaba alcanzando, algo más tarde y ciertamente con menor empuje, al patrimonio documental. Es en ese contexto en el que se enmarca la colección gráfica que comienza a formar el entonces denominado Archivo-Biblioteca Municipal.

La gran base del conjunto se forma con la compra de una colección de estampas al coleccionista Enrique Obregón el año 1958, con el fin declarado de formar una sección de Estampas cordobesas en el Museo de la Casa de las Bulas.

La relación elaborada por el propietario en su momento recoge 24 litografías de Parcerisa, once grabados franceses de comienzos del XIX que ilustraban la obra de Laborde, once mapas y planos, tres grabados de 'Le Moyen Age Pittoresque: Españe XVe siècle', cinco grabados de la obra 'Voyage pittoresque en Espagne, en Portugal et sur la côte d'Afrique, de Tanger a Tétouan'.

Igualmente, recoge tres reproducciones de la 'Revista El viajero ilustrado, 13 de Andalucía. Costumbres y recuerdos', siete grabados ingleses de 'The turista in Spain', 26 grabados diversos, 12 ilustraciones del Porfolio de Historia de España, cuatro reproducciones modernas de grabados antiguos, siete reproducciones a partir de los negativos de Garzón y un número sin determinar de fotografías de Laurent.

"Suponemos que otro tanto debió suceder con las series de retratos y temas religiosos. Todas ellas debieron ser compradas por el Ayuntamiento para completar el fallido proyecto de la sección de Estampas de la Casa de la Bulas", ha indicado Luque, quien ha agregado que "durante los últimos meses hemos estado digitalizando en la Biblioteca Central la mayor parte de estas estampas, estampas que se encuentran a partir de ahora disponibles para su consulta en la web de la Biblioteca Central".

Cada imagen enlaza con un artículo en el que se puede ver su ficha catalográfica y un enlace a una reproducción de gran tamaño de cada grabado ('https://biblioteca.cordoba.es/index.php/biblio-digital/grabados.html'). Por otra parte, se puede descargar el artículo elaborado por la María Dolores López-Mezquita sobre este trabajo.