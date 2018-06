Cáritas avisa de que la pobreza "se está cronificando cada vez más" y advierte del elevado gasto en vivienda y salud

20/06/2018 - 18:26

La organización de Santiago creará una empresa de productos ecológicos para generar empleo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)

El director de Cáritas Diocesana de Santiago, Anuncio Mouriño, ha avisado de que la pobreza "se está cronificando cada vez más", puesto que es "heredada", al tiempo que ha advertido del elevado gasto que supone para los ciudadanos la vivienda y la salud.

En una rueda de prensa para presentar la memoria de la organización correspondiente a 2017, el responsable de Cáritas en Santiago ha aprovechado para mostrar su preocupación por este alto coste que implican vivienda y salud, dos conceptos para los que la entidad destina ayudas específicas.

Así, ha señalado que le parece una "barbaridad" el dinero que deben destinar a los suministros de la vivienda, es decir, butano o electricidad (153.707 euros) y a farmacia (93.692 euros), al tratarse de necesidades importantes para "la dignidad de las personas".

Además, ha llamado la atención sobre que necesitan más voluntarios que sean ortodoncistas, porque la demanda en este campo de salud ha aumentado. En la actualidad, solo tienen una voluntaria experta en este campo y hay 75 personas en lista de espera.

En esta línea, el director ha avisado de que la pobreza "se está cronificando cada vez más". Ha hecho referencia a que se trata de una "pobreza heredada", porque hay personas pobres que no salen de la pobreza y "el hijo de un pobre va a ser un pobre".

También ha advertido de la aparición de un nuevo tipo de pobreza que ha calificado de "telemática". Ha sostenido que las nuevas tecnologías están siendo incorporadas cada vez más en las instituciones, pero hay algunas personas que no pueden acceder a un ordenador, ya sea porque no lo poseen o no lo saben utilizar.

NUEVA EMPRESA

Para generar oportunidades a personas en situación de exclusión social, según ha avanzado Mouriño, Cáritas de Santiago trabaja en el desarrollo de una nueva empresa que se centrará en los productos ecológicos, con el objetivo de crear empleo.

Según ha destacado, el proyecto, que se denominará 'Hortas', utilizará unos 155.000 metros cuadrados de tierras de las que dispone Cáritas.

Al frente de esta iniciativa está un ingeniero agrícola, aunque aún no se han cerrado otros detalles como el nombre o la manera en que se distribuirán los productos.

MEMORIA DE ACTIVIDAD

En cuanto a la memoria, el responsable de comunicación de la entidad, Javier García Sánchez, ha resaltado que el balance del pasado año es "bastante positivo". Además, ha señalado que la organización católica sin ánimo de lucro de la sección de Santiago cuenta con 301 Cáritas parroquiales, 2.985 voluntarios y 129 trabajadores.

Por su parte, el director ha indicado que en 2017 se incrementaron en 1 millón de euros los ingresos y los gastos con respecto a 2012, evolución que ha atribuido a la crisis económica de ejercicios anteriores, de la que "se está saliendo".

Así, mientras que en 2012 el total de ingresos fue de 5,75 millones y el de ingresos, 5,38; en 2017 las cifras rondaron los 6,48 y 6,6 millones de euros, respectivamente.

De acuerdo con los datos presentados, el pasado año Cáritas atendió a 18.041 personas y 51.403 fueron destinatarias de la acción de la organización. Ambos números han descendido en relación a 2015, cuando unas 19.301 personas fueran atendidas y hubo 53.385 destinatarios.

De igual modo, Mouriño ha mencionado que en 2017 se ha aportado más dinero por persona en comparación con 2015. Se ha incrementado en unos cinco euros el gasto por beneficiario y en unos 10 por persona atendida.

'ARROUPA'

Además, Cáritas Diocesana de Santiago, que está enfocada en la creación de empleo, participa en la empresa de inserción laboral 'Arroupa', que comenzó a operar en diciembre de 2015 y de la que también ha explicado su memoria en la comparecencia.

En la actualidad son 21 personas en exclusión social las que están trabajando en esta empresa, cuando comenzaron con cinco trabajadores. "Han logrado que 21 personas no dependan de ellos ni de los ayuntamientos, solo de su sueldo y su trabajo", ha subrayado.

Igualmente, ha resaltado que en los tres años de vida de la compañía cinco personas han logrado insertarse en la "empleabilidad normal", cumpliendo el cometido de la organización de crear empleo y que las personas en exclusión social vuelvan al "empleo normalizado".