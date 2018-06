Carmena confía en receptibilidad a lo municipal del Gobierno para poder contratar y abrir bibliotecas en fines de semana

20/06/2018 - 18:55

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, confía en la receptibilidad a lo municipal por parte del Gobierno de la Nación encabezado por Pedro Sánchez para poder contratar a personal especializado y abrir las bibliotecas los fines de semana, primero los sábados y después ampliarlo a los domingos.

Lo ha señalado desde el programa 'Un mes, un distrito', esta vez en Hortaleza, donde ha estado acompañada por la concejala-presidenta, Yolanda Rodríguez, y el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui.

"Queremos abrir sábados y domingos las bibliotecas pero tenemos una limitación de personal porque tenemos una tasa de reposición cero", ha expuesto. Carmena ha abogado por emplear los ingresos que tiene el Ayuntamiento para poder contratar a personal.

En Hortaleza Carmena se ha encontrado con mensajes de apoyo por parte de algunos de los vecinos presentes. "Me gustaría que no se fuera porque las cosas se quedarían a medio hacer. Hay que votar a Manuela Carmena", ha defendido una de las vecinas. "No te vayas y si te vas que no venga Ramón Espinar", pedía otra.