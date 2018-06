El neurólogo Miguel Marín-Padilla abre el IX Congreso Internacional de Psicología y Educación (CIPE 2018)

Miguel Marín Padilla, Premio de Neurociencia JacobJavits (EE UU), ofrece este jueves, 21 de junio, la conferencia inaugural 'Neuropatología del Desarrollo del Cerebro no Alterado del Niño y del Alterado por Daño Cerebral' del IX Congreso Internacional de Psicología y Educación (CIPE 2018).

Julio Rubio García, rector de la Universidad de La Rioja, presidirá la sesión inaugural del congreso -prevista a las 13.45 horas en el Aula Magna del Edificio Quintiliano-, a la que asistirán Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño; María Martín, consejera de Salud; Juan Fernández Sanchez, presidente de la Asociación Científica de Psicología y Educación (ACIPE); y Sylvia Sastre i Riba, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UR.

El IX Congreso Internacional de Psicología y Educación (www.cipe2018.com) 'Psicología, Educación y Neurociencias: construyendo puentes para el desarrollo humano' tiene lugar en la Universidad de La Rioja del 21 al 23 de junio. La Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja lo ha reconocido como actividad de formación permanente.

Está organizado por la Asociación Científica de Psicología y Educación (ACIPE) y en colaboración con el grupo de investigación EICUR cuya investigadora principal es la catedrática Sylvia Sastre i Riba, junto con otros profesores del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja,

El objetivo de este congreso es comprender y dar respuesta a los principales retos del desarrollo óptimo, así como de mostrar las medidas de diagnóstico, prevención e intervención aplicada necesarias para promover el bienestar y participación plena de la persona en el entorno social, a lo largo de la vida.

En suma, promover el desarrollo óptimo y el bienestar de la persona, así como presentar avances en la detección del riesgo para el desarrollo a lo largo de la vida; metodologías de investigación ajustadas al tema; y alternativas de intervención eficaz desde la atención temprana hasta familiar o en la adultez en distintos contextos y niveles educativos.

Los 900 asistentes ya inscritos en el congreso son psicólogos, neurocientíficos, genetistas, pedagogos, psicopedagogos, neuropediatras... procedentes de España, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, otros países europeos, América, y Latinoamérica.

El programa científico de CIPE 2018 incluye cinco conferencias plenarias con ponentes de renombre como los neurólogos Miguel Marín-Padilla y Joaquín Fuster, los psicólogos Denis Mareschal (Reino Unido) y Christoph Perleth (Alemania), así como la lingüista estadounidense Nancy Hornberger.

Además, hay previstas 24 conferencias dentro de los paneles de expertos sobre cuestiones como Neurociencia (Aplicaciones a la Psicología y la Educación); Neurodesarrollo y Atención Temprana; Orientación e Intervención en el Ámbito Educativo (Nuevas Tendencias); Metodología en Investigación Psicológica y Educativa, Nuevos Entornos de Aprendizaje, Parenting y Nuevos Contextos Familiares; Convivencia, Bienestar y Ajuste Emocional; y Tecnologías Emergentes: Aprendizaje y Ética.

Finalmente, el programa académico incluye 105 simposios en los que investigadores y destacados profesionales exponen los avances en sus investigaciones; y 435 comunicaciones orales, que sirven para presentan resultados recientes de investigaciones y aplicaciones contrastadas en el diagnóstico e intervención educativa para el desarrollo óptimo y bienestar.

A través del Grupo de Investigación Cognitiva de la Universidad de La Rioja (EICUR), que organiza este congreso, la Universidad de La Rioja se convertirá del 21 al 23 de junio -y, posteriormente, con las conclusiones de la reunión- en referentes internacionales en este ámbito del conocimiento.

El Grupo EICUR, cuya investigadora principal es Sylvia Sastre i Riba, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UR, está adscrito a redes internacionales como Red MASI y Red GIEI. Ha llevado a cabo proyectos de referencia para el conocimiento del desarrollo temprano de bebés y niños nacidos con riesgo o patologías al nacer, así como en Altas Capacidades intelectuales. En La Rioja lidera desde 1998 el Programa de Enriquecimiento en la Universidad de La Rioja desde 2008; a la vez que asesora y forma a equipos de orientación e intervención educativa en otras comunicadas autónomas.

El IX Congreso Internacional de Psicología y Educación (CIPE 2018) está patrocinado por el Gobierno de La Rioja -que lo reconoce como actividad de formación permanente desde la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y la Consejería de Salud-, el Ayuntamiento de Logroño, el Consejo General de la Psicología, Pearsons, Bodegas Franco-Españolas, di-dac, ISEP, Museo Würth y Fundación Vivanco.

Además, cuenta con la colaboración de Autobuses Jiménez, el 4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents, Iberia, Renfe y Alsa.