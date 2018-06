Marzà dice que no está previsto repetir la prueba de C1 de valenciano y pide esperar a que salgan las notas

20/06/2018 - 20:18

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha asegurado que no está previsto repetir la prueba de C1 de valenciano de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV) y ha instado a esperar a que salgan las notas para analizar si el examen "ha sido demasiado complicado o no". "Y no nos hace indicar eso", ha apostillado.

VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El titular de Educación ha realizado estas declaraciones en una intervención en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, a preguntas de los oyentes por las quejas de personas que realizaron la prueba sobre su dificultad.

Al respecto, el conseller ha defendido que es "lógico" que la prueba parezca difícil puesto que "se ha cambiado el método para adaptarlo al marco de referencia común europeo". En este sentido, ha apuntado que eso significa equipararla, por ejemplo, a una prueba de inglés del mismo nivel en la que se pide "una capacitación determinada", que incluye comprender e interactuar con textos científicos divulgativos.

Así, sobre las críticas de aspirantes a la complejidad de uno de los textos propuestos en el examen, Marzà ha recalcado que no era un artículo académico sino extraído de 'Mètode', una publicación de divulgación científica y ha apostillado que él mismo ha realizado exámenes para el mismo nivel de capacitación de inglés en los que se ha enfrentado a textos de 'Science'.

El titular de Educación ha aseverado que cualquier administración debe ir "más allá de los rumores" y, aquí, ha aclarado que no se ha tomado ninguna determinación para repetir el examen. "La prueba ha de continuar", ha comentado, al tiempo que ha dicho que todos aquellos que lo deseen podrán hacer la segunda parte oral.

Marzà ha insistido en emplazar a que salgan las calificaciones para realizar una valoración y se ha referido al examen de Matemáticas Aplicadas de las pasadas PAU, que "parecía que se iba a acabar el mundo" y cuando han salido las notas se ha visto que las medias eran más altas que el curso pasado.

"Estamos hablando antes de que salgan las notas y por una percepción de la gente. No tenemos previsto repetir la prueba y lo que hay que hacer es reflexionar después de ver las notas si ha sido demasiado complicado o no", ha concluido.