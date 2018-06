Osoro anima en su nueva carta a peregrinar a la catedral de la Almudena por el Año Mariano

20/06/2018 - 20:36

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha animado este jueves en su nueva carta semanal, una vez ha comenzado el Año Jubilar Mariano, a peregrinar a la catedral de la Almudena.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Acercaos al altar de la Virgen y posad vuestra mirada sobre Ella. En silencio y recogimiento, pedidle que os enseñe a ser auténticos discípulos misioneros, como recoge el lema que hemos escogido para este año de gracia que se prolongará hasta junio de 2019", ha expresado el prelado en su nueva carta.

"La Virgen eligió la propuesta que Dios le hizo, todos podemos aprender mucho de ella, plena y totalmente abierta al Señor, dijo sí para que tomase rostro humano y viviese como uno de tantos entre nosotros, en medio de esta historia (...) María no pidió ninguna recompensa, no quiso ser aduana, quiso darle todo a Dios, porque solamente así se le puede anunciar a los hombres", ha añadido, invitando a los feligreses a seguir su ejemplo.

Del mismo modo, ha hecho referencia al texto de la Visitación y ha manifestado que "en ese camino, en el que tuvo que atravesar regiones montañosas, María nunca mostró miedo ni se dejó llevar por la desesperanza, nunca quiso tirar la toalla". "Desde el instante en que recibió la noticia, vivió en la alegría y la dicha de ser llamada a cambiar la historia y las relaciones entre los hombres, no por sus fuerzas, sino llevando la presencia real de Dios", ha añadido.

"Pongamos la mirada en Jesucristo, seamos hombres y mujeres que no tienen miedo a la santidad, hombres y mujeres que no tienen miedo a que Dios quite fuerza, vida o alegría, sino todo lo contrario, pues llegaremos a ser fieles a nuestro ser", ha concluido Osoro.