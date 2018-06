IDEA lidera el mapa de ayudas de Estado de I+D+I promovido por la Comisión Europea

21/06/2018 - 13:28

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, viene liderando desde 2016 la Comunidad de Ayudas de Estado en el marco del proyecto Regio Communities of Practitioners promovido por la DG Regio de la Comisión Europea, un proyecto que tiene por objetivo crear herramientas a la medida de las necesidades de los gestores públicos y facilitar el intercambio de conocimiento entre especialistas europeos, para aumentar la seguridad jurídica, la transparencia en la aplicación de la normativa de ayuda de Estado y simplificar y optimizar la gestión de los fondos europeos.

Una de las principales aportaciones a esta comunidad es el mapa de ayudas de Estado de I+D+i, proyecto liderado por IDEA, una herramienta de transparencia quecontribuye a reducir algunos de los cuellos de botella sistémicos que dificultan la inversión pública efectiva, permitiendo la interpretación de los requisitos de la normativa de ayuda de Estado, solventando incoherencias entre la normativa de ayuda de Estado y la de los Fondos europeos y facilitando el conocimiento de una normativa que es abundante y compleja.

Para darlo a conocer, el programa europeo Taiex-RegioEGIO, dedicado a facilitar el intercambio de conocimiento de expertos regionales que permite casar las necesidades expresadas por una región europea con la experiencia y conocimientos que pueda proporcionarle en ese área otra institución regional o expertos de administraciones públicas de otros países de la UE, ha promovido con la co-organzación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y en el marco del proyecto Regio Communities of Practitioners un Seminario Internacional sobre el mapa de ayudas de Estado de I+D+I 'Multicountry Workshop on State aid Map in Research, Development and Innovation sector' que tendrá lugar en la sede de la Agencia hoy y mañana.

Este Seminario contribuirá a consolidar el liderazgo de la Agencia IDEA en estos trabajos y conformar un grupo de expertos para el intercambio de prácticas yconocimientos en materia de ayudas de Estado de I+D+i. A lo largo de los dos días del Seminario se actualizará el mapa de ayudas de Estado de I+D+I haciéndolo unaherramienta útil no sólo para los expertos en ayudas de Estado sino también para los gestores de proyectos de I+D+I.

Para ello se han identificado problemas y retos de especial interés para los gestores de proyectos de I+D+I tales como las sinergias entre los fondos estructurales europeos y el programa europeo H2020, compra pública innovadora y compra pública pre-comercial como apoyo a la I+D+I y ayuda directa e indirecta a proyectos de I+D+I.

Se contará con expertos de la Administración Central (CDTI), de la Junta de Andalucía, representante de las Administraciones Autonómicas españolas (Valencia), expertos del JRC de la Comisión Europea así como expertos internacionales procedentes de Francia, Lituania, Italia y Polonia.

La destacada labor de la Agencia IDEA en esta Comunidad de intercambio de buenas prácticas ha sido expresamente reconocido por la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea que, además, ha convocado a esta entidad andaluza a presentar estos trabajos en Bruselas en las ediciones de 2016 y 2017 de la 'Semana Europea de las Regiones y las Ciudades'.

UNA SUBVENCIÓN GLOBAL DE 629 MILLONES DE EUROS

La Agencia IDEA gestiona la Subvención Global de Andalucía 2014-2020, 629 millones de euros destinados al desarrollo empresarial de los que 275 se concretan en programas de incentivos directos: el programa de incentivos para el desarrolloIndustrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo, dotado con 157,5 millones de euros, con el que se apoyan proyectos de creación de actividad económica, de mejora de la competitividad de empresas, altamente generadores de empleo, de servicios avanzados y de transformación digital de las pymes; y el programa de Incentivos para la Promoción de la Investigación Industrial, el Desarrollo Experimental y la Innovación Empresarial, dotado con 118 millones de euros de dotación tras el incremento de presupuesto del 40 por ciento respecto a su dotación inicial.

TAIEX REGIO

El programa europeo Taiex Regio Peer 2 Peer de intercambios de expertos regionales es una herramienta que permite casar las necesidades expresadas por una región europea con la experiencia y conocimientos que pueda proporcionarle en ese área otra Institución regional o expertos de Administraciones Públicas de otros países de la UE. En el marco de este programa se organizan tres tipos de actividades: misiones de expertos, visitas de estudios y seminarios específicos.

La Agencia IDEA ya fue la institución anfitriona en Julio de 2016 de la visita de estudios promovida por el programa europeo TAIEX-REGIO que realizó una Delegación del Ministerio de Educación y Ciencia de Lituania sobre la aplicación de la normativa de ayudas de Estado de I+D+i a empresas, universidades y organismos públicos de investigación.

Asimismo participó como experto regional el 21 de febrero de 2017 en elSeminario sobre Ayudas de Estado y Fondos Estructurales sobre Compatibilidad de lanormativa de Ayudas de Estado con la regulación de los Fondos Europeos organizadopor Taiex-Regio en Madrid con la colaboración del Ministerio de Economía yConocimiento.