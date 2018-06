Marín (Cs) reta a Díaz a decir que Sánchez "maltrata" a Andalucía y la presidenta promete "firmeza" en defensa de CCAA

21/06/2018 - 13:40

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha retado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a que diga que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "maltrata" a Andalucía si este no consigue llevar a cabo una reforma de la financiación autonómica "justa". De su lado, la presidenta ha insistido a Marín en que seguirá defendiendo los intereses de Andalucía "con firmeza" y eso será así "gobierne quien gobierne".

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

Marín ha instado a la presidenta en el pleno del Parlamento andaluz a pronunciarse sobre "qué va a hacer" ahora que Pedro Sánchez "ya no habla de financiación autonómica sino de acuerdos bilaterales". "Me tiemblan las piernas cuando se habla de acuerdos bilaterales y de reparto arbitrario de recursos", ha dicho, al tiempo que ha preguntado a Díaz, a la que ha llamado "Sánchez" por error, si va a "aceptar" la hoja de ruta que el presidente del Gobierno ha trazado y que en la que, a su juicio, "no está Andalucía".

De su lado, la presidenta de la Junta, quien ha considerado un "lapsus" el cambio por error del apellido, ha insistido en que hará "lo que ha hecho hasta ahora" que es actuar con "lealtad" en los temas importantes" y hacerlo en "defensa" de la Constitución y de la unidad de España. Asimismo, ha resaltado que el Gobierno de Andalucía ayudará en "todo lo que pueda aportar en estabilidad para el país" y "siempre" desde "una defensa firme" de los intereses de la comunidad "gobierne quien gobierne".

Marín ha remachado que en la hoja de ruta del Gobierno de Sánchez "no está" Andalucía y eso es algo que se pone de manifiesto con la recientemente anunciada fecha del encuentro bilateral entre la presidenta de la Junta y el Presidente del Gobierno que se celebrará el 23 de julio, una fecha lejana para Marín porque "van primero" el presidente de País Vaco, Íñigo Urkullu, y el presidente catalán, Joaquim Torra.

A esto, la presidenta ha respondido que se tratan de encuentros ordenados por antigüedad de los estatutos de cada comunidad. "Es un criterio objetivo y cuando se aplican criterios objetivos me parece bien porque eso se llama transparencia", ha dicho la presidenta, quien ha señalado que hasta ahora "reuniones similares iban en función del interés mediático" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ella misma fue "un miércoles de feria a La Moncloa" al igual que el exministro de Fomento Íñigo de la Serna recibió al consejero andaluz del ramo, Felipe López "a última hora de la tarde el día anterior de aprobar las cuentas".

Con todo, ha asegurado que estará "vigilante" para defender los intereses de Andalucía ante el nuevo Gobierno y de la mano del acuerdo de financiación aprobado el en Parlamento andaluz por que es "el modelo que la comunidad necesita". A esto, ha lamentado que Ciudadanos "todavía no haya decidido sumarse".

MARÍN: NO ME HE SUMADO "NI ME VOY A SUMAR" AL ACUERDO

"Ni me he sumado ni me voy a sumar", ha espetado Marín a la presidenta, al tiempo que ha subrayado que ha sido ella la que se ha quedado "sola" con dicho acuerdo en la mano porque "no ha sido capaz de consensuarlo ni con su partido". "Tenía que haber hecho un pequeño acto de humildad y convocar a su partido para llegar a un acuerdo y lograr una propuesta a nivel nacional, pero con su acuerdo se ha quedado huérfana del PSOE a nivel nacional", ha dicho.

Acto seguido, Marín ha apuntado que Pedro Sánchez "tiene 17 modelos de financiación" y ese es el "problema" para poder ponerse de acuerdo. Según ha relatado, tiene "una quita de deuda para Castilla La Mancha" y el "cuponazo" para el País Vasco y Navarra y "así hasta 17 modelos".

Así, en su opinión, el anuncio del presidente del Gobierno de que no va a poder abordar la financiación autonómica en esta legislatura y lo resolverá con acuerdos con las comunidades es "para mantener el sillón a cualquier precio". "Eso tendrá un coste importante para Andalucía, porque esto no debería ir de acuerdos bilaterales y privilegios, sino de respeto a todos los territorios", ha añadido, al tiempo que ha pedido a Díaz que "no se conforme con lo que quiera darle Sánchez".

DÍAZ: NO AL CENTRALISMO "TRASNOCHADO"

A todo esto, la presidenta de la Junta ha afeado a Marín que el que "se quedó solo" en el Parlamento fue él por no aceptar el acuerdo sobre financiación que sí adoptaron el resto de grupos políticos. No obstante, ha reiterado que "lo que dicho entonces" lo mantiene "ahora" y sigue sin compartir "el centralismo trasnochado que diga desde Madrid lo que es bueno o malo, o lo que puede o no puede apoyar una comunidad autónoma"

Sobre los "privilegios" a los que se ha referido Marín, Díaz ha recordado que fue Ciudadanos quienes "apoyaron los presupuestos" que incluían las citadas concesiones "para dilatar la permanencia" de Rajoy en La Moncloa. Además, ha señalado que ella "no es conformista" y "todos saben" que es "firme" en la defensa de los intereses de Andalucía. "Defenderé a Andalucía donde haga falta, porque lo que tengo claro es que primero va a Andalucía, después del PSOE y después yo misma", resumido.

Sobre las actuaciones del nuevo Gobierno, Díaz ha afirmado que está "segura" de que con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le va a ir "mejor a Andalucía" al igual que con el resto de responsables de los ministerios que, según ha recordado "sólo llevan 15 días" en el cargo. Además, ha dejado claro que "no va a cambiar" de posición sobre el acuerdo de financiación autonómica al que se llegó en la comunidad".

Por último, ha solicitado a Marín que "no se deje llevar" por el "desconcierto que sufre el líder de sus filas", el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y que no traiga al Parlamento de Andalucía "debates que son propios de las Cortes". "No haya de mozo de espadas de Rivera, porque no le pega, y deje que ellos toreen allí, que lo que se toree aquí tiene que ser con el capote de la defensa de Andalucía y ahí, yo no tendré miedo ante el pitón", ha concluido.