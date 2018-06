Teresa Rodríguez ve la sanidad andaluza "peor que hace 10 años" y Susana Díaz le afea "hacer el juego a la derecha"

21/06/2018 - 13:44

Podemos tiende la mano a la presidenta para "dar la batalla" frente a Montero por la financiación autonómica

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

La coordinadora general y portavoz parlamentaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado este jueves que la sanidad andaluza es "peor que hace diez años", mientras que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, le ha acusado de "mentir" y de "utilizar el izquierdismo de salón para hacerle el juego a la derecha".

Así se han pronunciado ambas dirigentes en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento, donde Rodríguez se ha interesado en su turno de debate con la jefa del Ejecutivo por las medidas que tiene pensado tomar después de que el pasado 10 de junio miles de personas se manifestaran en Sevilla en defensa de una sanidad pública, universal y de calidad.

Como ha explicado la dirigente de Podemos, en dicha protesta participaron tanto "pacientes hartos por las listas de espera, por centros de salud que cierran o por hospitales atestados", como profesionales "hartos de precariedad". Así, si bien ha reconocido a los socialistas que "han hecho grandes cosas por la sanidad en Andalucía", ha aseverado que a día de hoy el sistema "funciona peor que hace diez años" por culpa del bipartidismo, "que decidió un rescate bancario que llevó a una reforma en la Constitución para priorizar el pago de la deuda a la sanidad o la educación".

Teresa Rodríguez se ha mostrado muy orgullosa de los miles de andaluces que en la calle defienden la sanidad, la educación o reivindican una ley con presupuesto que termine con el machismo, personas que "no están manipuladas ni pretenden faltar a la imagen de la sanidad pública, sino lo contrario".

En este punto, ha preguntado "¿quiénes venden la sanidad a intereses oscuros para hacer negocio?", cuando ha advertido de la situación en la que se encuentran el 061, el 112 o los servicios de mantenimiento de los centros sanitarios. "¿Quién hace negocio? ¿Quién corta a pedazos el sistema sanitario público y vendiéndolo a lo privado?", ha cuestionado.

"PODEMOS INTENTA SACAR PARTIDO"

De su lado, la presidenta de la Junta ha afeado a Teresa Rodríguez que presente "una Andalucía negra con una casuística para hacer causa general donde no la hay", toda vez que le ha acusado de "faltar a la verdad y hacer afirmaciones falsas cuando dice que la sanidad pública está peor que hace diez años". "Eso es falso, usted lo sabe y los andaluces también, miente a sabiendas", ha apostillado.

Así, Susana Díaz ha asegurado que hay dos formas de acercarse desde lo público a los problemas, o para arreglarlos o para sacar partido de ellos, y esto último es lo que cree que hace la dirigente de Podemos, "intentar sacar partido" para su propio beneficio.

Ha expresado que respeta "mucho" a todas las personas que se manifiestan y ha considerado que salen a protestar "porque saben que el gobierno les escucha y toma nota". "Jamás me escondo detrás de los problemas y quienes reclaman una mejora lo hacen de manera legítima", ha destacado antes de reprochar a Teresa Rodríguez que utilice su escaño "como barrera para esconderse, no para dar soluciones, y para jalear a los que insultan gravemente".

"No respeto a quien insulta, a quien denigra la imagen de la sanidad pública, a quien hace de coartada a esos intereses privados que dice denunciar pero no tiene problema de lanzar una imagen falsa de la sanidad en Andalucía para hacerle el juego", ha abundado la presidenta antes de defender que Andalucía tiene un sistema como ningún otro país, que atiende a casi 8,5 millones de personas.

Con todo, Susana Díaz ha acusado a la política gaditana de hacer un retrato de la sanidad que "no se corresponde con la realidad que vivimos" porque a día de hoy, gracias a los avances de los profesionales y de tecnológicos, "no necesita los mismos instrumentos de hace diez años". "Andalucía tiene un sistema publico que es un ejemplo", ha apostillado.

Ha rechazado así el "batiburrillo" que, a su juicio, ha planteado Teresa Rodríguez, de quien ha dicho que "no tiene un modelo alternativo, no aporta ni una sola idea y se ha remontado a la sanidad de hace diez años, cuando no había los avances que hay hoy".

Y así, ha destacado que el sistema andaluz, a pesar de la infrafinanciación de la comunidad autónoma, no tiene copago, ni es excluyente, avanza en la investigación de las enfermedades raras o en la Hepatitis C. "Somos una comunidad autónoma que aumenta el personal, las infraestructuras, que mantiene la cartera de servicios y que tiene un sistema que es la garantía de todos los andaluces ante la enfermedad", ha zanjado la presidenta.

APOYO PARA REFORMAR LA FINANCIACIÓN

En su réplica, Teresa Rodríguez ha explicado que a pesar de que Podemos ha presentado 202 enmiendas al proyecto de ley de sostenibilidad del sistema sanitario, el PSOE-A "las rechaza automáticamente" porque no toleran la autocrítica.

"No tienen la mano tendida, tienen el puño cerrado, no le gustan nuestras propuestas porque es repensar todo el modelo sanitario", ha sostenido antes de avisar de que el Gobierno andaluz "quiere controlar el sistema sanitario y que no recupere capacidad que tenía hace diez años".

De hecho, y al vincular la situación de la sanidad andaluza a la infrafinanciación que padece Andalucía, Teresa Rodríguez ha dicho que parece difícil que la presidenta "pueda eximirse de ese debate" pues la ministra del Hacienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez "no es de Murcia, es de Andalucía", María Jesús Montero, hasta hace dos semanas miembro del gabinete de Susana Díaz.

"Para dar la batalla frente a Madrid y frente a Montero si hace falta, para defender una reforma del sistema de financiación, va a seguir teniendo a Podemos al lado pero para escurrir el bulto como hace con la sanidad, no", ha zanjado.