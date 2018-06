La Asamblea tumba la propuesta para crear la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción

21/06/2018 - 14:00

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves la tramitación de la Proposición de Ley de Podemos para la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Madrid, con los votos en contra de PP y la abstención de PSOE y Ciudadanos.

Esta agencia se quería crear para "prevenir y erradicar" el fraude y la corrupción de las instituciones públicas madrileñas y para el impulso de la integridad y la ética pública. Además del fomento de una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como en la gestión de recursos públicos.

Con ella se buscaba también prevenir e investigar posibles casos de uso o destino irregular de fondos públicos y de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho.

Además, tenía como objetivo alertar con relación a conductas del personal al servicio de las entidades públicas que comporten el uso o abuso en beneficio privado de informaciones que tengan por razón de sus funciones o que tengan o puedan tener como resultado el uso o destino irregular de fondos públicos o de cualquier otro aprovechamiento contrario al ordenamiento jurídico.

Asimismo, se planteaba hacer estudios y análisis de riesgos previos en actividades relacionadas con la contratación administrativa, la prestación de servicios públicos, las ayudas o las subvenciones públicas y los procedimientos de toma de decisiones, en colaboración con los servicios de auditoría o intervención.

El texto recogía también que se pudieran investigar los actos o las omisiones que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, disciplinaria o penal y, en función de los resultados de la investigación, instar la incoación de los procedimientos que corresponda para depurar las responsabilidades que pudieran corresponder.

LA CORRUPCIÓN, "UN PROBLEMA ENDÉMICO Y SISTÉMICO"

El diputado de Podemos Miguel Ongil ha indicado que han traído a la Cámara regional esta normativa ante la constatación de que la corrupción "ha sido un problema endémico y sistémico" en la Comunidad y necesita "medias integrales" después de "lo que han dejado 23 años de gobiernos del PP".

"Hemos visto como no queda ni una sola Consejería que no haya sido investigada o de la que no haya investigado, cuando son 480 imputados entre el caso Lezo, la Púnica y la Gürtel y hemos visto como en esta legislatura, que continúan con los mismos procedimientos de contratación que facilitan estos casos", ha lamentado Ongil.

Esta normativa es la misma, según Ongil, que la ley valenciana, por lo que no entendería que el PP se posicionara en contra cuando allí sí votó a favor.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Dolores González Pastor ha afeado a Podemos que proponga esta ley cuando en el Ayuntamiento estuvo el caso de la interventora general del Consistorio "que fue cesada por ellos al año de llegar al poder por razones sectarias".

"¿Es así como lucha ustedes contra el fraude? ¿Son estas sus credenciales para quienes combaten el uso del poder? Con las decisiones arbitrarias de su partido tienen bastante", les ha espetado al tiempo que les ha recriminado que la normativa que se aprobó en Valencia fue "por consenso".

El diputado socialista Diego Cruz también le ha echado en cara a Podemos que registran esta normativa sin haberlo consensuado antes con los grupos y que se llevaran la "sorpresa" en registro del Parlamento madrileño.

"Tenemos que trabajar todos para que entre todos la lucha contra la corrupción sea un instrumento eficaz y ajustado a la legalidad para combatir la corrupción, por ello le invitamos a trabajar en la comisión conjuntamente", ha sostenido.

Por su parte, el parlamentario 'popular' Alfonso Serrano ha indicado a la formación morada que catedráticos en Valencia les dijeron que es "una agencia que no tiene consideración de un órgano estatuario y que no regula los derechos de los investigados"; por lo que es "una minucia para ustedes".

En esta línea, el 'popular' ha tachado de "falta de respeto" que traigan esta normativa, cuando, a su juicio, es del estilo de 'El Rincón del Vago'. "Si copian por lo menos sepan copiar bien", ha criticado el diputado del PP.