Aemet pronostica un verano "normal" en Euskadi y prevé una primera ola de calor para este domingo

21/06/2018 - 14:05

El jefe de Climatología y Usuarios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el País Vasco, Miguel Ángel Manjón, ha avanzado que el verano en Euskadi será "normal" en cuanto a temperatura, con medias de 19 grados en Gipuzkoa, de 20 en Bizkaia y de 18 en Álava, y con las precipitaciones habituales para esta época del año. Además, ha pronosticado que este próximo domingo podrían activarse el primeros aviso amarillos del periodo estival, ya que en la zona alavesa los termómetros podrán rondar los 37 grados.

SAN SEBASTIÁN, 21 (EUROPA PRESS)

Manjón, en una rueda de prensa en San Sebastián, ha realizado un repaso de los diversos fenómenos meteorológicos que se han producido durante la primavera, que ha finalizado a las 12.07 horas de este jueves y que Aemet ha calificado como "cálida, con temperaturas por encima de lo normal" y "húmeda" con un "superávit de precipitación".

El responsable de Aemet ha señalado que el invierno ha sido "muy húmedo, frío y con pocas horas de insolación" y desde el 1 de enero hasta el 15 de junio "no ha parado de llover". Este año se ha colocado en el cuarto puesto de los más húmedos de la serie histórica, en el caso del observatorio de Igeldo, con los datos obtenidos hasta el momento.

Las temperaturas se suavizaron en marzo pero continuó la precipitación. En esa línea, ha detallado que en abril también se registraron muchas lluvias, pero "muy cálido" con una temperatura "por encima de lo normal", mientras que mayo ha sido "el único mes normal" en sus registros climatológicos. Junio, hasta la fecha, está siendo "revuelto, con temperaturas más bajas y con más precipitaciones".

OLA DE CALOR

Esta situación podría variar este fin de semana, ya que ha advertido de que el tiempo puede cambiar "bruscamente" con la entrada de aire cálido africano, probablemente del domingo al lunes, con especial incidencia en Álava, ya que en Gipuzkoa y Bizkaia no se prevé que se alcancen las temperaturas cercanas a los 37 grados que se pronostican en territorio alavés, pero sí que tendrán "bochorno".

En cuanto a la predicción meteorológica para este verano, ha apuntado que los modelos no indican "nada significativo", por lo que será un periodo estival "normal" en Euskadi en cuanto a precipitación y temperatura. En la franja costera de Gipuzkoa los valores habituales son 19 grados de temperatura media y una precipitación acumulada de 300 litros en los tres meses, de 20 grados y 200 litros en Bizkaia, y de 18 grados y 120 litros en Álava.

No obstante, ha precisado que se trata de los "valores estándar", lo que no quiere decir que no se puedan producir episodios de "intenso calor o de bajada de temperaturas". "Va a ser un verano normal, con días de sol y buenas temperaturas y también con lluvia, porque aquí llueve" en la época estival", ha concluido.