Buruaga respeta el recurso a la sentencia que avala el Congreso del PP pero cree que es un "viaje a ninguna parte"

21/06/2018 - 14:18

La presidenta de PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que respeta el derecho a recurrir la sentencia que avala la legalidad del XII Congreso Regional del PP en el que fue elegida por parte de quienes interpusieron las demandas pro cree que es "un viaje que no conduce a ninguna parte".

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

Y es que, para Sáenz de Buruaga, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander es "demoledora" porque muestra que "no hubo ninguna irregularidad" en el cónclave y que su elección y la de la dirección regional fue "democrática, legal, moral y limpia".

Así lo ha indicado este jueves la presidenta 'popular' a preguntas de la prensa sobre el recurso anunciado por el diputado regional Santiago Recio, que presentó una de las dos demandas junto a la teniente de alcalde de Valdáliga, Lorena García, mientras que la otra fue de tres afiliados del PP de Laredo.

Recio informó ayer del recurso de la sentencia de la juez Eva Aja Lavín y lo hizo remitiendo a los medios de comunicación una carta que, según señalaba, había remitido a la propia Sáenz de Buruaga para avanzarle su voluntad de recurrir el fallo.

"Esa carta es fruto de un delirio, parte de una realidad absolutamente distorsionada, manipulada y tergiversada, y esa carta no contiene ni una sola afirmación cierta, es un cúmulo de falsedades", ha dicho la presidenta del PP.

Y ha considerado que "el destinatario final de esa carta no era yo sino los medios de comunicación" por lo que ha criticado "las formas" utilizadas por Recio para dar a conocer que recurrirá la sentencia, así como el contenido de la carta porque, a su juicio, es "una burda manipulación de la sentencia y de la situación actual del PP".

"Respeto el derecho a recurrir pero la carta me parece un delirio en el fondo y en las formas", ha dicho la presidenta del PP que, además, ha señalado que, por lo que conoce a Santiago Recio, duda que él haya escrito la misiva aunque la firme, al igual que cree que las interpretaciones que se hacen en la misma de la sentencia no pueden ser del diputado regional.

En esa carta, Recio manifestaba que, a pesar de desestimarse la demanda, en la sentencia ha quedado a su juicio "probado todo aquello que hasta ahora solo eran indicios, impresiones y sospechas", lo que para Buruaga es un intento de "tergiversar la realidad" ya que el fallo "no admite de más interpretaciones que la que hace la juez".

La sentencia, en su hechos probados, "desbarata una a una todas las acusaciones e irregularidades invocadas" y "desestima de cabo a rabo todas las pretensiones" de los demandantes, ha añadido la líder 'popular' que ha lamentado que, aunque "nadie les ha dado la razón" en ninguna instancia, insistan en ir "en dirección contraria".

"Cuanto antes acepten la sentencia mejor para todos", ha enfatizado Sáenz de Buruaga, que también ha criticado que, en su carta, Recio trate de "desvirtuar la realidad del PP de Cantabria" diciendo que está "roto en dos" cuando "todos sabemos que hace mucho tiempo, muchos meses, que el Partido Popular dejó de estar dividido".

Sobre la petición que le hace el diputado regional de que cese en sus responsabilidades y que se constituya una gestora, Sáenz de Buruaga ha cuestionado que reclame la marcha de "una presidenta legítimamente elegida". "Esto no tiene ni pies ni cabeza y es algo que ya piensa y dice abiertamente todo el mundo dentro y fuera del PP", ha apostillado.

"Hasta los propios implicados saben perfectamente que este viaje no conduce a ninguna parte", ha enfatizado y les ha avanzado que ella no va a "entrar en la provocación ni el juego sucio" ni se va a "desviar del objetivo", que es trabajar por el partido. "El que quiera trabajar este es su partido y este su proyecto, y el que no quiera hacerlo que no busque excusas ni coartadas", ha añadido.