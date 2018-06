Pedro Delgado recibe el título de Hijo Predilecto de Segovia, un reconocimiento "absolutamente necesario"

21/06/2018 - 14:22

El presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, ha completado este mediodía la entrega de los títulos de hijos 'predilectos' de la provincia con la distinción a Pedro Delgado, que el pasado 8 de junio no pudo acudir a la gala que se celebró en el Teatro Juan Bravo por encontrarse en Japón, debido a compromisos profesionales adquiridos con anterioridad.

Esta vez el escenario elegido para el acontecimiento ha sido el salón del Palacio Provincial, con la Corporación reunida en pleno de testigo, donde Vázquez ha señalado el reconocimiento "se antojaba absolutamente necesario".

'Perico' ha vuelto a concentrar la atención de los segovianos que llenaron el aforo para arropar al que durante tantos años fue su ídolo y los sones de la Entradilla segoviana de Agapito Mararzuela, como danza de honores, han servido para abrir la ceremonia en la que Pedro Delgado ha recibido su título de Hijo Predilecto de la Provincia.

Entre el público presente en el salón de sesiones de la Diputación han estado amigos, familiares y otros galardonados, como el periodista Alfredo Matesanz y los componentes del Nuevo Mester, acreedores de la Medalla de Oro de la Provincia.

La secretaria de la Diputación, Lourdes Merino, ha recordado el acuerdo plenario del 31 de mayo adoptado por unanimidad y que llevó a la Corporación a distinguir con este título al ex ciclista "por sus méritos deportivos reconocidos a nivel mundial y de los que nunca apartó su condición de segoviano".

A continuación, el presidente de la Diputación le ha entregado la distinción, tras lo que ha recordado que "tantos momentos inolvidables" que hizo pasar Pedro Delgado siguiendo su trayectoria profesional como deportista en la élite del ciclismo, con el triunfo en el verdadero campeonato del mundo de pruebas ciclistas por etapas como es el Tour de Francia en la edición de 1988 y las Vueltas a España en 1985 y 1989.

Así, considera que "se antojaba absolutamente necesario que ya tuviera un reconocimiento al más alto nivel posible de todos los que pueden otorgarse en la provincia de Segovia, por parte de su institución más representativa como es la Diputación".

APERTURA DE SEGOVIA AL MUNDO

Además, ha señalado que "en aquella época de mediados de los ochenta, Pedro abrió Segovia al mundo, lo que es importante, pero quizá más lo fue el lograr unir en torno a su figura y al deporte del ciclismo a toda una provincia que sacaba pecho y confraternizaba ante las gestas de su ídolo".

El presidente ha concluido con la petición a Pedro Delgado que se sintiera querido y arropado "por esta Institución que representa a todos los segovianos" y que recibiera "con todo cariño de su parte", este nombramiento de Hijo Predilecto de la Provincia con el que se pretende "hacer justicia" desde la Diputación de Segovia.

Por su parte, 'Perico', con la cercanía y el sentido del humor que le caracterizan, ha manifestado su alegría por recibir un reconocimiento que es "un honor y un placer" y ha confesado que le llega en un momento dulce de la vida.

"Cuando compites estás centrado en la carrera. Y cuando he dejado de correr me he dando cuenta de que en verdad me he sentido muy querido por la gente", ha señalado.

El ciclista ha hecho una referencia entrañable a lo que él suponía para los segovianos que vivían fuera y le veían cuando disputaba carreras internacionales: "Cualquiera de Segovia que me veía por ahí me comía", en relación a que con su figura tenían representada a su tierra y la nostalgia que les suponía estar lejos de su casa.

"Se creaba un vínculo muy bonito", ha añadido Delgado, quien se ha mostrado orgulloso de haber servido para que sus paisanos tuvieran motivos para presumir y servir de acicate.

El corredor ha reiterado el agradecimiento por el nombramiento "agradable y especial" de la tierra que le vio nacer. "Segovia es mi casa y mi tierra de paz", ha añadido.

Después ha saludado a los distinguidos también este año, Alfredo Matesanz y el Nuevo Mester de Juglaría, y ha animado a la Corporación provincial a seguir otorgando estas distinciones, consciente de que habían vuelto a ser recuperadas tras unos años sin concederse.