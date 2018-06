Sota dice que "no es el mejor momento" para abordar la financiación autonómica

21/06/2018 - 14:23

El consejero apuesta por una reestructuración de la deuda y acuerdos bilaterales que mejoren la financiación de las ccaa

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, el socialista Juan José Sota, ha afirmado hoy que "no es el mejor momento" para afrontar la reforma de la financiación autonómica a menos de un año de las elecciones, con el principal partido de la oposición, el PP, "en pleno proceso interno de primarias", y con el "handicap" de Cataluña.

De esta forma, Sota ha respaldado la decisión del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de posponer a la próxima legislatura la negociación. Para mejorar mientras tanto las cuentas públicas, el consejero ha apostado por la refinanciación de la deuda y el pago de las anualidades pendientes de Valdecilla, la recuperación del convenio de la Fundación Comillas y el aumento de la financiación de la dependencia y la LOMCE.

"Si esto se resolviera en el diálogo que vamos a tener próximamente con el Gobierno de España, supondría un alivio para el presupuesto, ha explicado Sota, al tiempo que la reesctructuración de la deuda permitiría al Gobierno de Cantabria alargar los plazos de amortización que vencen en 2018 y 2019 y "liberar" recursos del presupuesto para inversiones.

El consejero ha puntualizado que el acuerdo en materia de financiación autonómica no sólo no existía sino que "no estaba cerca", ya que se parte de posiciones "enfrentadas" y tiene que haber "un mínimo consenso" entre comunidades autónomas. A su entender, también sería "recomendable" un acuerdo de los dos grandes partidos, PP y PSOE.

Sota ha realizado estas afirmaciones en la comisión de Hacienda del Parlamento, donde ha comparecido este jueves para informar del estado de ejecución del Presupuesto de Cantabria para 2018.

Tras poner en valor el cumplimiento por primera vez en 2017 de todos los objetivos de estabilidad presupuestaria, algo que solo han conseguido cinco regiones, Sota ha destacado que Cantabria ha dado "un mensaje de seriedad y cumplimiento", y ha reconocido que el Gobierno está "satisfecho del resultado".

"Partíamos de una situación complicada y sin ningún tipo de ayuda", ha dicho en alusión al Gobierno central, al que ha reprochado la baja ejecución del presupuesto de 2017 para Cantabria. "Vamos a seguir en la misma línea de esfuerzo y consolidación de las cuentas públicas", ha apostillado.

Así, ha destacado que en el primer trimestre Cantabria también ha cumplido el objetivo de déficit, con un 0,22% frente al 0,4% previsto para todo el año. Sota ha explicado que al no haberse aprobado aún el Presupuesto del Estado para 2018, Cantabria está recibiendo siete millones de euros menos al mes de entregas a cuenta con cargo al presupuesto prorrogado de 2017.

Asimismo, ha señalado que en julio se recibirá la liquidación definitiva de 2016, por 104 millones de euros, lo que "aliviará las tensiones de tesorería". A la vez, ha asegurado que la situación de las empresas públicas está "bajo control".

Y ha destacado el aumento de la recaudación de algunos impuestos, como el de transmisiones patrimoniales, que de enero a mayo ha aumentado un 23% frente al 15% en el mismo periodo del año anterior, fruto del crecimiento de la actividad económica.

Para Sota, este dato demuestra que el Gobierno fue "prudente" al hacer el presupuesto y "nos hemos quedado cortos en nuestros cálculos", algo que ha contrapuesto con la crítica generalizada de la oposición de que los ingresos estaban "inflados" y no se iba a cumplir el objetivo de déficit.

Los grupos de la oposición han reprochado a Sota su optimismo y le han replicado que el objetivo de déficit se ha alcanzado por la imposición por parte del Ministerio de un plan económico financiero que ha conllevado "recortes y retenciones de no disponibilidad".

Asimismo, le han instado a activar la ponencia creada en el seno del Parlamento para consensuar la postura de Cantabria en el debate sobre la reforma de la financiación autonómica. Y le han reclamado el plan de reestructuración del sector público empresarial, del que Sota ha dicho que han pedido propuestas a todas las consejerías para que las entreguen antes de fin de mes, y a partir de ahí se elaborará.

También han criticado la elevada ejecución presupuestaria de partidas en educación y sanidad, que en su opinión están "infrapresupuestadas", y ha baja ejecución en materia de empleo.