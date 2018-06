Ciudadanos apoyará la retirada de la medalla a 'billy el niño'

Ciudadanos se mostró este jueves "favorable" a la proposición no de ley con la que se busca instar al Gobierno a que retire la medalla y los privilegios a Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño'.

Así lo dijo el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en una comparecencia en el Congreso cuando se le preguntó por la iniciativa que ha impulsado el grupo de Unidos Podemos.

"No he visto la propuesta pero en principio somos favorables a retirar la medalla", dijo Villegas, porque "una persona que está acreditado que ha cometido torturas no puede tener una medalla del Estado español y, por tanto, sin haber visto el contenido concreto de la propuesta, estamos a favor de que si hay cauces legales para retirar esa medalla se pueda hacer".

Precisamente, el pasado martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, consideró "razonable" la retirada de la medalla concedida en 1977 al inspector de la Brigada Político Social dado que esas condecoraciones deben premiar "conductas ejemplares". De hecho, la pasada semana pidió un informe sobre la viabilidad de esa retirada.

