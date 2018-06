Madrid. el psoe denuncia que la consejería de sanidad deja sin uvi móvil al hospital de el escorial

21/06/2018

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid José Ángel Gómez-Chamorro denunció este jueves que la Consejería de Sanidad ha decidido trasladar la UVI móvil del Hospital de El Escorial al de Villalba.

Dijo que la medida surte efecto al inicio del verano, periodo en el que la comarca cuadriplica su población, e informó de que la plataforma en defensa del Hospital de El Escorial ha alertado de que los tiempos de respuestas en casos de emergencia podrían triplicarse.

A su juicio, "esta medida de la Consejería nos parece precipitada, no está motivada y sobre todo no está consensuada con los municipios de lazona afectada". Se mostró convencido de que las obras de remodelación del Hospital de El Escorial no han de tener como consecuencia el traslado de la UVI, sin evaluar antes las consecuencias para la población de la zona.

Además, consideró "grave no haber contado con la consideración de los municipios de la comarca". Asimismo, indicó que "no se ha buscado una solución consensuada con los ayuntamientos para mitigar el posible impacto de la medida, explorando, por ejemplo, otra ubicación en el mismo entorno".

El diputado socialista recordó que su grupo parlamentario solicitó al Gobierno de la Comunidad el pasado 15 de marzo información detallada sobre número y tipos de ambulancias, dotación de personal y distribución geográfica del SUMMA 112 en la Comunidad de Madrid. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta a esa petición de información registrada en la Asamblea de Madrid.

"Estamos estudiando el mapa general de ubicación de todos los dispositivos, ya que, con la información con la que disponemos, no atiende a las necesidades reales existentes", concluyó.

