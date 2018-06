Victoria moral de la humanidad pone fin a la separación forzosa de los niños

21 jun.- Una de las cosas más difíciles bajo la presidencia de Donald Trump ha sido hacerlo retroceder en sus decisiones. El ego presidencial ve cualquier concesión como una derrota, la razón única no admite que se la desafíe, no importa cuán equivocado se esté.

La piel de zapa estadounidense continúa reduciéndose peligrosamente. Este martes se retiró de la comisión de derechos humanos de Naciones Unidas, los derechos humanos duelen, y son peligrosos para aquellos que no los respetan. En este nuevo retroceso fue aplaudido por Netanyahu, el resto del mundo guardó silencio.

Ahora recibimos una lección, nosotros, no el presidente. Sí se puede hacer retroceder la injusticia, lo que nos causa vergüenza, lo inhumano, aquello que atenta contra la conciencia de la humanidad y de nuestro país cuando las voces se unen por sobre las diferencias políticas y se encuentran en lo humano, en la decencia, en el llanto de los niños que nos estremece.

Gracias a nuestros hijos por levantar su voz, gracias a las mujeres por levantar su voz, gracias a la primera dama por levantar su voz (e imagino cuán doloroso debe haber sido), gracias a las exprimeras damas por levantar su voz, gracias a los académicos y a los analfabetos, gracias a los que tienen la palabra y a los sin voz, gracias al mundo que se unió en la condena.

Se puede, qué lección de moral para los que guardaron silencio, qué camino de esperanza nos muestra a los que elevamos nuestras voces.

El decreto presidencial que terminará con la separación de los niños en la frontera no será lo que queremos, no estamos seguros de qué pasará con los niños que ya fueron separados brutalmente de sus padres. La intolerancia y el miedo al inmigrante seguirá imperando en el gobierno y en la mente de algunos intransigentes, las cicatrices no se curarán tan fácilmente, pero la sonrisa regresará a las caritas de los niños, las lágrimas se secarán, los niños tienen una capacidad enorme de perdonar a los mayores, y si tenemos suerte puede que crean que la humanidad aún existe en el mundo.

El camino está abierto, una nube despejada, falta alejar otras: el DACA, la intolerancia, el racismo, las desigualdades, económicas, en los derechos, los de la mujer, los del niño, el de la salud para todos, el de una vivienda decente, falta tanto y a la vez tan poco si somos capaces de unir nuestras voces por sobre las fronteras, por sobre las diferencias, por sobre el yo para ser nosotros.

Hoy mi nieta sonríe esperando, esperando jugar con los niños retenidos en la frontera en un gran parque de la esperanza en este, su país, los Estados Unidos de América.

Gustavo Gac-Artigas. Escritor y director de teatro chileno, miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE).

(Las Tribunas expresan la opinión de los autores, sin que EFE comparta necesariamente sus puntos de vista)