Memoria histórica. podemos pide reformar la ley de amnistía e investigar los crímenes franquistas

21/06/2018 - 15:22

Unidos Podemos registró este jueves una proposición no de ley en el Congreso que pide reformar la Ley de Amnistía para juzgar determinados crímenes del franquismo y a la Fiscalía que los investigue, incluidos los del inspector de la Brigada Político Social y presunto torturador Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', cuya medalla al mérito policial recibida en 1977 insta a retirar.

La iniciativa propone textualmente "que la Fiscalía General del Estado promueva todas las acciones oportunas ante los tribunales del orden jurisdiccional penal para la investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos por y durante la dictadura franquista", así como "impartir las correspondientes instrucciones a los Servicios Jurídicos del Estado para que promuevan todas las acciones oportunas ante los tribunales".

La modificación de la Ley de Amnistía supondría que sus disposiciones "no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad y delitos de guerra".

Igualmente, la propuesta pide al Gobierno que colabore con el procedimiento abierto por la Justicia argentina para enjuiciar estos crímenes, incluida la concesión de extradiciones negadas por el Gobierno del PP. Por último, se declararían nulas todas las condenas judiciales por motivos políticos o ideológicos de los tribunales franquistas.

Presentaron la iniciativa el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, y el eurodiputado Miguel Urbán. Iglesias dijo que les "alegra" que el Gobierno ya haya "accedido" a su petición de retirar la medalla al "torturador" y que vaya a sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, porque no se pueden tolerar monumentos al fasciscmo, pero subrayó que queda la "tarea pendiente" de "ofrecer justicia" a las víctimas del franquismo, lo cual dijo que no es "venganza" ni "reabrir viejas heridas".

En ese sentido, señaló que la proposición pide al Estado que "garantice vías de tutela judicial a las víctimas" del franquismo para emprender las acciones correspondientes, porque, aunque el líder de Podemos se mostró comprensivo con que "la historia presenta complejidades" y "hace 40 años fue muy difícil equiparar a España con Europa", 40 años después "la memoria democrática demanda estar orgullosos de los luchadores antifranquistas".

Preguntado por los periodistas, Iglesias afirmó que en su reunión de hace una semana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le transmitió precisamente que España "necesita conectarse con Europa" y que, aparte de retirar la condecoración a 'Billy el Niño', "hay que hacer más cosas" en la línea que sigue la proposición registrada hoy.

Urbán resaltó que España debe dejar de "ser una excepción en Europa", el único país que no ha podido juzgar a su dictadura, y que no es cuestión de gestos sino de construir democracia. "Es necesario que el Gobierno diga a la Fiscalía que investigue los crímenes del franquismo", subrayó. Por su parte, Belarra añadió que las mujeres y el colectivo LGTB, a su juicio "doblemente represaliados" por el franquismo, deben ocupar "un elemento no lateral, sino central, en la recuperación de la memoria democrática" en España.

