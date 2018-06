Compromís testa "la coherencia" de sánchez con la misma iniciativa que aprobó el psoe sobre financiación

21/06/2018 - 15:25

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

Compromís quiere testar "la coherencia" del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sometiendo a debate y votación en el Congreso de los Diputados la misma iniciativa que en 2016 concitó apoyo mayitario del Parlamento, socialistas incluidos, para exigir al Ejecutivo de aquel momento la modificación del modelo de financiación autonómica.

Los portavoces de Compromís, Joan Baldoví e Ignasi Candela, registraron la proposición no de ley, firmada también por el PDECat, que es "la misma" que el PSOE respaldó en aquel momento y en la que se urgía al Gobierno a acelerar los trámites para modificar el sistema y le emplazaba a dar cuenta de los avances en el plazo de seis meses.

Compromís ha presentado la iniciativa después de que Sánchez reconociera expresamente que en la presente legislatura solo ve posible intriducir "mejoras" en el modelo de financiación, pero que la reforma del sistema solo será posible en la siguiente legislatura. Baldoví le afeó públicamente lo que considera un cambio de actitud respecto de los compromisos que adquirió en el debate de la moción de censura.

Sin embargo, según refleja el Diario de Sesiones, en ese debate Sánchez dijo a Baldoví que trataría "de estar a la altura" pero que "debería ser comprensivo en el sentido de que nosotros no vamos a poder resolverlo todo, pero intentaremos sentar las bases para que esa actualización del sistema de financiación autonómico se produzca cuanto antes, entre otras cosas, porque nosotros, como ustedes, defendemos la cohesión social". "Ya le digo que nosotros no vamos a resolver ni a renovar la financiación autonómica porque muy probablemente no va a haber mimbres para poder lograrlo", le dijo en otro momento del debate.

Al presentar la iniciativa, Candela subrayó que la moción de censura salió adelante "por coherencia" y esa misma coherencia debe ser preservada por Sánchez para solucionar los problemas de España, entre ellos el de la financiación autónomica. Al decir que no habrá tiempo esta legislatura para esa reforma y solo serán posibles "mejoras", Compromís entiende que "contradijo" el criterio mantenido por el PSOE en 2016. "No digo que mintiese", añadió, pero "omitió información, quizá porque no la sabía", precisó, sobre el trabajo que ya concluyeron los expertos.

Baldoví le pidió que no "tire la toalla" con un tema esencial cuando además reconoce que pretende agotar la legislatura, porque es un comportamiento "derrotista". Además, le recordó su promesa de gobernar "con el Parlamento". Es un tema "difícil, peliagudo, que genera sarpullidos en todas las comunidades autónomas", reconoció, pero se puede "dejar pudrir" el problema, como haría Rajoy.

El portavoz de Compromís pidió a Sánchez "valentía, coraje", y se mostró convencido de que reflexionara y cambiará de actitud. Precisó que Compromís sigue celebrando la aprobación de la moción de censura y "haber acogido a Mariano Rajoy" en Santa Pola (Alicante), al volver a su plaza de registrador de la propiedad demostrando "una actitud muy digna, cosa que no han hecho otros expresidentes".

(SERVIMEDIA)

21-JUN-18

CLC/MML/gja