Cueto lanza la posibilidad de que Ayuntamiento compre el Open si los propietarios lo vendieran a un "precio razonable"

21/06/2018 - 15:35

El coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto, ha lanzado la posibilidad de que el Ayuntamiento compre el torneo Madrid Open de Tenis si los propietarios lo vendieran a un "precio razonable", algo que ha calificado de "posibilidad" en la reunión mantenida este jueves entre el presidente y consejero delegado del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian, y todos los grupos municipales para abordar la renovación del convenio.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"En la mesa hemos dicho desde que Madrid compre el torneo si es que el propietario lo vendiera a un precio razonable porque eso garantizaría que el torneo se queda en Madrid para siempre o, si no es rentable para el Ayuntamiento o el promotor no quisiera, (que se pudieran) manejar todas las fórmulas posibles que el derecho español tiene", ha trasladado Cueto a la prensa.

El coordinador de Alcaldía ha destacado que se trata de "una posibilidad dentro de la tormenta de ideas". "Es una más, igual que otras ciudades son dueñas del torneo, no son propiedad de un privado. Es una hipótesis. Es un tiro al aire. ¿Por qué no?", ha expuesto. "No puedo decir, no sé, es otro tema", ha sido la contestación que ha dado a la prensa el presidente y consejero delegado del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian.

COMPROMISO "NO MÁS ALLÁ DE DICIEMBRE"

Cueto es partidario de que se tiene que alcanzar un compromiso entre todos los grupos "cuanto más lejos de las elecciones mejor" porque los comicios "siempre tensionan mucho". "Lo ideal sería que no más allá del mes de diciembre", ha apuntado.

Ahora mismo "todas las opciones están abiertas". Ha destacado que es "un éxito de la ciudad que todos los grupos hayan decidido trabajar juntos para que esto no sea una cosa voluble" dado que da seguridad jurídica al siguiente gobierno que salga de las elecciones y "eso será muy bueno para Madrid".

También ha destacado que Madrid, "como otras ciudades, tiene la oferta de organizar la Copa Davis" y, parafraseando al entrenador de fútbol Louis Van Gaal, hay que trabajar para que "eso hay siempre sea positivo y nunca negativo", con el "máximo respeto a los promotores, que llevan 17 años en Madrid y que han hecho un torneo de los primeros del mundo".

"El Ayuntamiento está con el máximo compromiso de hacer todos los esfuerzos posibles para mantener el convenio", que expira en 2021, ha subrayado. Su opinión es que el torneo "seguramente se quede en Madrid".