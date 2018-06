La Diputación de Bizkaia pone en marcha una campaña contra las agresiones sexistas en las fiestas

21/06/2018 - 15:57

La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha una campaña en defensa de "la libertad de las mujeres" y contra las agresiones sexistas que sufren, especialmente, en los entornos festivos.

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

La iniciativa ha sido presentada este jueves por la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, y la periodista Ana Urrutia, que ha cedido su imagen para esta campaña que tendrá como lema 'Jaietan ere, neure aukera / En fiestas, yo también elijo'.

El mensaje se va a difundir por diversas redes sociales y en espacios exteriores a través de diversas líneas de transporte público, especialmente seleccionadas para coincidir con los calendarios festivos de las distintas localidades vizcaínas.

Junto al lema principal, la campaña se acompaña de otros mensajes como 'Yo decido cómo me visto y con quién me desvisto, jaietan eta beti', 'No bailo para ti, bailo para mí', 'Kaleak eta gauak gureak ere badira' o 'Nire gorputza nirea da'. Además, cuenta con el hashtag #NeureAukera #YoElijo.

La diputada Teresa Laespada ha explicado que se trata de una campaña "en defensa de la libertad de las mujeres, especialmente en el ámbito de los entornos y momentos festivos que se van a ir sucediendo durante el verano". "Las mujeres somos libres siempre. Da igual cómo vayamos vestidas y cómo nos comportemos. Porque nada explica, nada justifica una agresión", ha defendido.

En este contexto, se ha referido a la reacción social ante la sentencia del llamado caso de 'La Manada', que "ha puesto sobre la mesa la firme determinación de las mujeres, nuestra firme determinación, para dejar muy claro que hasta aquí hemos llegado y que ni una más".

Asimismo, Laespada ha destacado "los avances de la lucha feminista" en favor de la igualdad, puestos de manifiesto en las movilizaciones del pasado 8 de marzo.

"Nada explica, nada justifica una agresión. Ninguna forma de vestir ni ninguna forma de comportarse justifica una agresión. El uso y la presencia en el espacio público común es un derecho de cualquier persona. También de las mujeres. No es un derecho que pueda verse reducido por la hora concreta del día ni por un entorno o momento festivo", ha insistido.

AUMENTO DE LOS DELITOS

La diputada también ha recordado algunos datos hechos públicos por la Fiscalía y la Ertzaintza sobre agresiones sexuales. En este sentido, ha señalado que la última memoria de la Fiscalía señala que en el conjunto del Estado se han incrementado los delitos contra la libertad sexual de 1.081 asuntos en 2015 a 1.271 en 2016.

Según ha explicado, en este periodo, han aumentado tanto las agresiones sexuales (476 en 2016, frente a las 417 de 2015), como, especialmente, los abusos sexuales (795 en 2016, frente a los 664 de 2015).

"Los delitos contra la libertad sexual fueron los que dieron un mayor número de escritos de calificación en 2016, un total de 1.061, de los cuales 387 fueron por agresiones sexuales, 85 por violaciones y 192 por abusos sexuales", ha detallado la Diputación.

Según la memoria elaborada por la Ertzaintza y las policías locales, el número de infracciones penales ha aumentado en Euskadi un 1,46% el año pasado. En el caso concreto de Bizkaia, en un 1,05%.

Pese a ser "una subida muy pequeña" en el conjunto de las infracciones penales, la institución foral ha destacado que, sin embargo, en el caso específico de las agresiones sexuales la subida en Euskadi ha sido del 30% y en Bizkaia del 27%.

"De hecho, el año pasado bajaron los registros de homicidios, robos en vivienda y robos con intimidación. Pero subieron las agresiones sexuales y los malos tratos en el ámbito familiar", ha alertado.

En Euskadi se han registrado 42 agresiones sexuales más en 2017 que en 2016, hasta las 182, mientras que en Bizkaia han sido 22 más, hasta las 102.