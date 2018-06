Consello.- Feijóo: "El líder del PP que sea elegido en julio será candidato a La Moncloa en 2020 y yo le apoyaré"

21/06/2018 - 16:45

Matiza que si el congreso para elegir relevo a Rajoy no se hubiese adelantado y fuese en 2020 "probablemente" él se presentaría

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado este jueves que, "sin ninguna duda", el líder del PP que salga del próximo congreso de julio "será candidato a La Moncloa en 2020" y contará con "su apoyo" y la "misma lealtad" que, ha recordado, profesó a Mariano Rajoy hasta su adiós político.

Al término de la reunión de su Gobierno, a preguntas de los medios, Feijóo se ha esforzado en aclarar sus declaraciones previas en varias entrevistas radiofónicas y explicó que "lo que quiso decir" es que, si el congreso del PP fuera en 2020, con su compromiso con Galicia ya finalizado, estaría dispuesto a presentarse. "Pero no fue así", ha matizado, antes de incidir que el cónclave es ahora, en julio de 2018.

En este sentido, ha querido disipar dudas en relación a sus retos políticos futuros y al apoyo al futuro líder de su partido. Ha garantizado su "absoluta lealtad" a quien salga elegido de un congreso para el que, ha admitido, sería partidario de una candidatura de integración que limite los efectos de una posible división del partido, pero siempre después de que se pronuncien los militantes en las asambleas del 5 de julio.

En cuanto a su apoyo, tras recordar que solo tiene "un voto", ha remitido a la necesidad de esperar también a que "hablen los militantes" el 5 de julio. Será después cuando, ha revelado, analizará la situación con los compromisarios del PP gallego que votarán en la segunda vuelta. "Si hay acuerdo o una postura mayoritaria habrá un pronunciamiento del PPdeG y, si no, no", ha recalcado.

"SI EL CONGRESO FUESE EN 2020, PROBABLEMENTE ME PRESENTARÍA"

"Por lo que veo no hay tregua, no importa nada. ¿Usted sabe qué va a ocurrir en 2020? Si tiene un futurólogo podemos hablar de ello", ha contestado Feijóo al periodista que le preguntó qué pesará más en 2020 para él, Galicia, o su disposición a liderar el PP, en relación a que desearía cerrar el asunto tras anunciar que no opta a suceder a Rajoy.

A renglón seguido, con visible temor a que se pudiese entender que se está postulando para dentro de dos años sin tener en cuenta a quien resulte elegido como nuevo líder del PP, ha aclarado que se refería a un escenario hipotético que no se ha dado, ya que el cónclave es ahora y no en 2020. En ese escenario hipotético de 2020, él sí daría el paso.

Feijóo ha manifestado que hizo "cinco entrevistas" radiofónicas en la mañana de este jueves, antes de pedir "disculpas" en el caso de que alguna de sus manifestaciones no fue interpretada como él pretendía.

"Lamento si me expresé mal porque lo que tengo claro es que lo que dije, lo que digo y lo que seguiré diciendo, es que, si el congreso se produjese en 2020, probablemente mi decisión sería presentarme", ha reflexionado, antes de precisar que no fue así porque el congreso se adelantó después de la moción de censura del PSOE que desalojó a Rajoy.

En este escenario, ha insistido en que, a día de hoy, en 2018 y hasta que finalice su mandato, su compromiso con Galicia está "por encima" de su interés político y de su partido. "Y éste es el año en el que se elige al líder del PP", ha insistido, antes de recordar que los estatutos de su partido convierten al nuevo presidente popular en candidato a La Moncloa de forma automática.

SIGUE SIN REVELAR A QUIÉN APOYA

"No hay más posibilidades", ha aseverado, antes de puntualizar que si quien sea elegido el mes que viene para liderar el PP no es finalmente el candidato a presidir el Gobierno significará que el cónclave fue "fallido". Enfrente, ha defendido que desea "un éxito" y ha augurado que lo será.

Dicho esto, ha reivindicado la democracia interna en el PP. "Se hablaba del 'dedazo' y hay siete candidatos en 15 días. Debe ser que interesa presidir este partido porque es el primero de España", ha esgrimido, antes de apelar a "respetar" a todos los aspirantes, entre los que se encuentran Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y pablo Casado.

El argumento del "respeto" a todos los candidatos ha valido a Feijóo para seguir sin revelar a quién apoya. De hecho, ha esgrimido que solo después de que se pronuncien los afiliados, antes de la segunda vuelta, el PPdeG analizará con sus compromisarios cuál es la mejor opción y barajará hacer público un pronunciamiento de la formación gallega si se llega a una postura mayoritaria o de consenso.

"Estamos con las urnas abiertas, respetemos a los candidatos", ha apelado, antes de mostrarse partidario de que en la recta final se pueda alcanzar una candidatura integradora que elimine los riesgos de que el PP salga dividido del cónclave, pero siempre después de que voten los afiliados. En todo caso, ha señalado que los aspirantes son libres de decidir si la alcanzan o no.