La Blueproject Foundation se vuelve a teñir de azul en una muestra por su quinto aniversario

21/06/2018 - 16:47

Recupera la exposición con la que inauguró la galería y suma obras de Yves Klein y Daniel Buren

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La Blueproject Foundation se ha vuelto a teñir de azul en una muestra que toma este color como línea temática del recorrido que inauguró la galería hace cinco años en Barcelona, con la excepción de la inclusión ahora de una obra de Yves Klein y de Daniel Buren.

Lo ha explicado la directora y fundadora del espacio, Vanessa Salvi, en una atención a los medios en que ha considerado 'Still Blue. Il Salotto' un homenaje al color de la "calma y el silencio" y a la reafirmación del presente, así como a la fascinación que sentía por este color su padre, el coleccionista Carlo Salvi.

A diferencia de la primera exposición, en esta ocasión existe un diálogo entre las obras de arte en que dos cuadros de Andy Warhol aparecen flanqueados por piezas de Howard Hodgkin y un cuadro de gran formato de Jean-Michel Basquiat, cercanos a un teatrillo de Lucio Fontana.

Si bien en la primera exposición se podía ver una escultura de mapa mundi del artista Yves Klein, en esta ocasión figura una escultura de la 'Venus Bleue' del mismo artista, además de la pieza lumínica 'Optical Fiber. White and Blue', de Daniel Buren.

Comisariada por Renato Della Poeta, Pedro Torres y Cristina López, la exposición está compuesta por 11 obras, ocho de las cuales procedentes de colecciones europeas que pertenecieron al coleccionista antes de morir.

"El azul es el invisible que se hace visible", ha subrayado Salvi, parafraseando a Klein, y recordando que, para su padre, vestir de color azul le marcó un antes y un después en su vida, y estaba convencido de que este color le había dado suerte.

Cuando el espacio abrió sus puertas en 2013, la exposición no llegó al gran público, y ahora con motivo del quinto aniversario, la fundadora de la galería ha querido rememorar ese acontecimiento inaugural, aunque con otro orden y colocación de las obras.

Torres ha explicado que en esta ocasión la pieza llena de simbolismo y dibujos ilustrados de A.R.Penck --'Irrational Welt'-- se sitúa al lado de 'The Dingoes that Park their Brains with their Gum', de Jean-Michel Basquiat, entablando un paralelismo sobre un tipo de lenguaje parecido al cómic.

EL "BROCHAZO" DE HODGKIN

Sobre la pieza de Hodgkin, Torres ha contrapuesto el "brochazo" aparentemente fruto de una intervención de 'action painting' a una acción interior, totalmente planeada y pensada desde lo más profundo con el fin de desbordar el marco con una visión más amplia.

En la muestra, se pueden ver un 'Mickey Mouse' de la serie de los mitos, así como la 'Estatua de la Libertad' de Andy Warhol --que toma el mismo color azul del tabaco francés de la época--, y se pueden ver obras oníricas de Mark Tansey, de Jörg Immendorff.

Tanto la exposición inicial como la actual quieren rendir un tributo al invisible a través de obras seleccionadas con una concepción del espacio pensada para la relajación, en que el azul de las obras contrasta de una manera más tranquila con el gris de suelo y paredes, ha remarcado Della Poeta, director artístico del espacio.

La exposición, que podría volver a celebrarse dentro de otros cinco años, abrirá sus puertas la tarde de este jueves hasta el 4 de noviembre de este año con guiños a la percepción del color azul que también hicieron artistas como Vassily Kandinski, que decía que el azul "llama al hombre al infinito y despierta en él el anhelo de lo puro".