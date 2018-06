El PP dice que el decreto ley de Pedro Sánchez para renovar RTVE es "un desprecio al Parlamento"

21/06/2018 - 18:09

El portavoz del PP en la Comisión Mixta de RTVE, Ramón Moreno, ha criticado el decreto ley que el Gobierno tiene previsto sacar adelante este viernes para renovar al Consejo de Administración de RTVE y lo ha calificado de "desprecio al Parlamento". "No se puede gobernar a base de decretos leyes", ha apuntado.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Moreno se ha mostrado sorprendido por la noticia de esta medida con la que los socialistas pretenden "solucionar" un problema que, a su juicio, "el mismo PSOE creó hace más de un año" promoviendo en el Congreso una modificación de la Ley de RTVE.

"Si ésta es la política que va hacer Pedro Sánchez, mal vamos a ir, porque si cada propuesta que hace el Parlamento no le gusta y no es de su satisfacción no puede estar gobernada a base de decretos leyes", ha apuntado.

AL PP LE DEJAN "FUERA DEL JUEGO"

Por otra parte, el portavoz 'popular' ha señalado que "una vez más el PSOE ha dejado al PP "fuera del juego", asegurando que "nadie del PSOE se ha puesto en contacto" con su formación para informarle sobre si este decreto ley "puede o no salir adelante".

Moreno ha recordado que ya se dejó al PP fuera en el proceso de negociación del concurso público que la nueva ley recoge para elegir al Consejo de Administración de RTVE y en el que, según denuncia, no les dejaron participar. Esta negociación terminó con un reglamento de este procedimiento firmado por todos los grupos parlamentarios a excepción del 'popular'. Entonces, los firmantes aseguraron que habían invitado al PP en todo momento a participar de este texto.

"Se nos entregó a última hora el documento en un trágala y si no se queda fuera y ahora hemos visto las consecuencias", ha explicado el diputado sobre esta negociación.

En este sentido, ha señalado que el proceso pactado por la entonces oposición "empezó por ser ilegal" hasta que "los propios juristas del Congreso" lo han modificado hace unas semanas. "Es justo cuando el PSOE y Podemos se niegan a votarlo en la Mesa del Congreso", ha denunciado Moreno, quien ha apostillado que "no es el PP quien ha bloqueado" la renovación de RTVE, como le acusan estos dos partidos.