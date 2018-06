El PSOE inicia contactos con la oposición para negociar la moción de censura contra el alcalde de Benidorm (Alicante)

21/06/2018 - 18:50

El grupo socialista de Benidorm (Alicante) ha anunciado que va a iniciar una ronda de contactos con otras formaciones de la oposición en el Ayuntamiento para tratar de recabar apoyos de cara a una posible moción de censura que desaloje de la Alcaldía al 'popular' Toni Pérez.

ALICANTE, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz y secretario general de la agrupación local, Rubén Martínez, ha explicado que ha expirado el plazo de 48 horas que dio su formación para que tanto el actual primer edil como el exalcalde, Manuel Pérez Fenoll, dieran explicaciones de su supuesta vinculación a "la financiación, celebración y convocatoria de un acto en Benidorm, el 28 de noviembre de 2008, que se pagó con la caja B de la 'Gürtel', tal y como se acredita en los hechos probados de la sentencia d la Audiencia Nacional".

En un comunicado, Martínez ha subrayado que estas explicaciones no han llegado y los dirigentes populares "se han limitado a echar balones fuera sin asumir responsabilidades políticas". Por ello, los socialistas han decidido "iniciar las negociaciones" para conseguir los apoyos necesarios para presentar la moción de censura.

El portavoz socialista considera que los hechos que denunció el pasado martes en rueda de prensa "son lo suficientemente graves como para provocar un cambio de gobierno", por lo que espera que al resto de la oposición le parezcan "igual de graves que al PSOE", para "ver si piensan que esta situación y este gobierno es insostenible para una ciudad como Benidorm".

NECESITA A TODOS LOS GRUPOS

En cualquier caso, el PSOE necesita que todos los demás grupos de la oposición se pongan de acuerdo para sacar adelante la censura. Actualmente, el gobierno bipartito de PP y Ciudadanos por Benidorm cuenta con diez ediles, mientras que los socialistas suman siete.

Para dar un vuelco a la situación política y sumar los 13 concejales de 25 que suponen la mayoría absoluta, el grupo socialista necesitaría obligatoriamente el voto del concejal de Compromís Els Verds, los dos apoyos de Liberales de Benidorm y los tres escaños de Ciutadans (Cs).

El edil de Compromís es el que más cerca está del PSOE ideológicamente, y los Liberales de Gema Amor, aunque encuadrados en el centro derecha, ya tienen experiencia en gobernar en coalición con los socialistas en la pasada legislatura.

Se da la circunstancia de que la aversión que se profesan Amor y el alcalde es mutua, conocida y manifiesta, por lo que parece probable que los socialistas pudieran sumar esos votos.

Sin embargo, si Ciutadans no presta el apoyo de sus tres ediles las cuentas no salen. La formación naranja es la que ha permitido al PP sacar sus presupuestos municipales adelante en los dos últimos ejercicio, y la que más reacia se muestra a un cambio de gobierno.

Quedan, por tanto, los dos votos de los ediles no adscritos. Con uno de ellos, Leopoldo Bernabeu, el PSOE no está dispuesto a contar, y el voto del otro, Juan García --que abandonó Los Verdes--, es irrelevante si Cs no apoya la moción.