La Asamblea insta al Gobierno central a que garantice la llegada del AVE soterrado sin paralizar las obras existentes

21/06/2018 - 19:02

La Asamblea Regional ha aprobado, con el voto en contra del PP, una resolución para instar al Gobierno de España a que garantice la "llegada del AVE soterrado" a la ciudad de Murcia, "sin que ello suponga paralización alguna de las obras existentes e incorporando la máxima transparencia en las decisiones".

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Se trata de una transacción a dos propuestas de resolución del PSOE y de Podemos que ha recibido el apoyo de los diputados de ambas formaciones y del Grupo Parlamentario Ciudadanos, pero con el voto en contra del PP, que ha sido insuficiente para evitar que prosperara la resolución.

En concreto, la propuesta insta al Gobierno regional a que solicite, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, al Gobierno de España "la agilización de las obras del soterramiento y que dé cumplimiento al convenio de junio de 2006 que, entre otras actuaciones, prevé el soterramiento de las vías ferroviarias, incluyendo las catenarias, a su paso por la capital de la Región".

Todo ello, "garantizando frente a los reiterados incumplimientos y retrasos del PP, la llegada del AVE soterrado, sin que ello suponga paralización alguna de las obras existentes e incorporando la máxima transparencia en las decisiones", tal y como reza la resolución, que precisa que "la prioridad absoluta debe ser la licitación, adjudicación, contratación e inicio de las obras de soterramiento de las dos fases pendientes".

En el turno de palabra para justificar sus votaciones, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha defendido que el PP ha votado a favor de la mayoría de las resoluciones que se han debatido, 14 de las 15 que llevaba para este monográfico. A su juicio, se obtiene un mapa "bastante completo de lo que tienen que ser las infraestructuras de la Región".

Por todo ello, ha señalado que el PP se da por "enormemente satisfecho" del debate monográfico celebrado, ya que la mayoría de sus resoluciones han sido aprobadas, lo que a su juicio "corrobora el compromiso del anterior Gobierno central con la Región, valorado en 3.000 millones de euros". Dado el "alto compromiso" alcanzado en la Asamblea, el PP da por hecho que este presupuesto "se va a ejecutar" y que "pondremos a la Región en el mapa".

Además, ha expresado su "enorme satisfacción" por la "importancia de no frenar la llegada del AVE a Murcia en superficie", tras escuchar la resolución que dice que el AVE "no se va a frenar y no va a haber paralización a las obras existentes".

"Nos congratula que hayamos sabido llegar a acuerdos y que el AVE llegue en pruebas el 31 de agosto de 2018" a Murcia, ha destacado Martínez. Al escuchar el murmullo de los grupos de la oposición, el portavoz 'popular' ha defendido que la Asamblea "es soberana, representa al millón y medio de murcianos, y confiamos en que la resolución que se ha aprobado".

Martínez ha justificado que el PP no ha votado a favor de esta resolución porque Ciudadanos "ha querido meter un párrafo" de forma expresa. "La cinta, para ustedes, pero se cortará el 31 de agosto", ha aseverado el portavoz del PP, quien se ha remitido al fragmento de la resolución que recoge que la propuesta no debe suponer "paralización alguna de las obras existentes".

Por su parte, el diputado del Grupo Podemos, Andrés Pedreño, ha justificado su apoyo a esta resolución porque "reinstaura un principio de justicia social y de sentido común en Murcia con la llegada del AVE". Además, ha zanjado que "se deja muy claro que el AVE llega soterrado".

Asimismo, ha remarcado que la formación morada ha votado el resto de resoluciones que "ponen sobre la mesa una nueva agenda política en infraestructuras", que "señalan como prioridades trenes de cercanías y transporte urbano e interurbano".