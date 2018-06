Podemos reclama que los juzgados de violencia de género juzguen también delitos fuera de la pareja

Unidos Podemos pedirá incluir en la propuesta de reforma de la planta judicial registrada por el PSOE que los juzgados de violencia de género juzguen también los delitos sexuales cometidos fuera de la pareja; una novedad que, en todo caso, incluirá este grupo en la ley integral de violencias sexuales que prepara.

Así lo indicó la portavoz adjunta del grupo en la Comisión de Igualdad, Ángela Rodríguez, después de que la Audiencia Provincial de Navarra dejara en libertad provisional a los cinco integrantes de la autodenominada 'La Manada', condenados por abuso sexual continuado a una joven en los Sanfermines de 2016 y que llevan dos años en prisión desde entonces.

Rodríguez considera que si aquella condena fue por abusos y no por agresión sexual entonces "tendremos que cambiar las leyes", porque "no puede haber distinción" entre un delito y otro en función del grado de violencia que se empleara, pero, más allá del Código Penal, hay que hacer también otras modificaciones legislativas.

Así, recordó que la propuesta de reforma de la planta judicial registrada por el PSOE no cambiaba el estatus actual de los juzgados de violencia de género, que se limitan a los delitos cometidos por parejas o exparejas de una mujer, y que "hay más formas de violencia sexual" que quedan fuera de su competencia.

LEY INTEGRAL

"Podemos mejorarla", certificó, sugiriendo que Unidos Podemos presentará una enmienda en este sentido pero afirmando expresamente que esto se incluirá en una ley integral contra las violencias sexuales que también mejorará la protección de las mujeres y la educación y precisará que "el silencio no puede ser consentimiento".

La portavoz del grupo en la comisión, Sofía Castañón, comenzó interpretando que "la regulación general de la justicia tiene un sesgo machista, patriarcal", aunque admitió la "excepcionalidad" de la prisión provisional, que tiene que ser "estrictamente necesaria para prevenir la huida o reincidencia".

Sin embargo, objetó, este caso y las manifestaciones de los condenados crean "alarma social" y dan "muy pocas garantías de seguridad" de que no lo volverán a cometer. Por tanto, se aferró a que espera que la sentencia firme sea condenatoria para todos y por agresión y no abusos.

Antes, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, ya denunció que "no se ha hecho justicia" con la libertad provisional de los miembros de 'La Manada', que denunció como "una consecuencia de que la justicia sea tan lenta", y remarcó que "los procesos judicales no pueden durar tanto tiempo", para no provocar situaciones como ésta, en la que a su juicio y a tenor de los considerados como hechos probados en la sentencia, los cinco integrantes de 'La Manada' "han incurrido en una violación".

