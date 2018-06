Taboada, sorprendida por el rechazo del ICA Oviedo a cambiar su denominación

21/06/2018 - 19:46

La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, ha mostrado este jueves su sorpresa tras conocer el resultado de la votación del Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de Oviedo, cuyo resultado ha supuesto el rechazo al cambio de denominación del órgano para pasar a llamarse Ilustre Colegio de la Abogacía de Oviedo.

OVIEDO, 21 (EUROPA PRESS)

Taboada, abogada de profesión y colegiada, ha participado este jueves en la mencionada votación y su sufragio fue favorable al cambio. Incluso aprovechó la ocasión para tuitear y hacer público su voto a favor del cambio. "Hoy he votado por el cambio a Colegio de la Abogacía de Oviedo, siguiendo los mandatos de nuestro ordenamiento jurídico en pro de la igualdad. Es una ocasión maravillosa para dar un paso al frente #votasi #abogacianosrepresentaatodxs #lasabogadadtambienexistimos", escribió.

Sin embargo, horas más tarde se conocía el resultado final de la asamblea general del órgano colegial. Fueron 540 votos los que optaron por mantener la actual denominación frente a los 429 que apostaron por el cambio.

"Estoy sorprendida", ha admitido Ana Taboada cuando ha sido preguntada sobre el asunto por Europa Press. Ha explicado que este cambio de denominación es el mismo que salió adelante en otras ciudades de España o en el Consejo General de la Abogacía. También el Colegio de la Abogacía de Gijón ha decidido cambiar.

La propuesta de la modificación del nombre era, según Taboada, "absolutamente razonable" y suponía "economía en el lenguaje" al incluir a todas las personas. "Me sorprende que en Oviedo no se haya podido conseguir cumplir algo que supone luchar contra la desigualdad", ha indicado.

Taboada ha explicado que este tipo de cambios se han producido ya en otros colegios profesionales, precisamente en pro de la igualdad, por lo que no ve razones objetivas para que no ocurra lo mismo en el ICA de Oviedo. De hecho, está convencida de que terminará ocurriendo. "Esto no quedará así", ha concluido, confiada en que el cambio termine produciéndose en un futuro cercano.