La concentración contra la libertad provisional de 'La Manada' se traslada al Palacio de Justicia

21/06/2018 - 19:45

La concentración que se ha desarrollado esta tarde en la plaza Consistorial de Pamplona para mostrar su rechazo a la decisión de la Audiencia de Navarra de dictar libertad provisional bajo fianza para 'La Manada' se ha trasladado al Palacio de Justicia de Pamplona.

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

Las convocantes de la marcha llevan una pancarta en al que se lee 'Ez dago gure hitza epaituko duenik (no hay quien juzgue nuestra palabra). No es abuso, es agresión. Nosotras te creemos'.

Durante la concentración en la plaza del Ayuntamiento se han escuchado gritos como 'No es no, lo demás es violación', 'Esta justicia es una mierda' o 'No los queremos en San Fermín'.

Se repiten así las movilizaciones que ya se registraron en la capital navarra el pasado mes de abril, cuando el tribunal condenó a los acusados por un delito de abuso sexual pero los absolvió del de agresión sexual.