Concentraciones en varias localidades gallegas contra la "justicia patriarcal" tras la libertad provisional a La Manada

21/06/2018 - 21:21

Las movilizaciones, convocadas por las redes por varios colectivos feministas, claman contra un "sistema machista"

SANTIAGO / PONTEVEDRA, 21 (EUROPA PRESS)

Varias localidades gallegas han acogido este jueves concentraciones de protesta y repulsa convocadas de manera espontánea y a través de las redes sociales después de la decisión de la Audiencia de Navarra de dictar libertad provisional para 'La Manada' bajo fianza de 6.000 euros.

Clamando contra la "justicia patriarcal" y contra la "justicia machista", miles de personas, sobre todo mujeres, han vuelto a salir a las calles de Galicia esta jornada, en una semana que, además, coincide con la que ha registrado la primera víctima mortal por violencia de género en la comunidad.

En Santiago, la concentración ha arrancado en torno a las 21,00 horas en la Praza 8 de Marzo, mientras que en Pontevedra se ha producido la movilización a partir de las 20,30 horas, frente a la Audiencia de Pontevedra, que se sitúa, además, enfrente de la sede provincial del PP, por lo que es un punto habitual de concentraciones.

Más de 200 personas, con representación de varios colectivos, han coreado en la ciudad del Lérez consignas y han portado carteles con lemas como 'justicia española machista y patriarcal', 'mujeres en rebelión contra la discriminación', 'contra la manada que la violó, contra la manada que los deja libres'.

"ACTITUDES VIOLENTAS Y REPULSIVAS"

La responsable de CIG Muller Paca Ferradás ha leído un manifiesto en el que se ha referido a un "contexto político en el que la justicia española demuestra su incapacidad" de defender a las mujeres contra la violencia machista.

Esta libertad provisional para los integrantes de La Manada, ha dicho, es una "muestra más" de esta "incapacidad" e incrementa, a su juicio, "el riesgo de que cualquier violencia cometida contra las mujeres quede impune".

Ferradás se ha referido a la joven "que fue criticada y perseguida por los medios" y que "vio su historia convertirse en un relato mediático en el que ella era la culpable", cuando el "acto de valentía que representa poner una denuncia se convirtió en una exposición absoluta de su intimidad".

En este escenario, ha subrayado que "muchas pruebas aportadas" demostraron "actitudes violentas y repulsivas de los miembros de La Manada".

Sin embargo, ha lamentado la decisión de la Audiencia de Navarra y ha advertido que "contra un sistema" que "mata" a las mujeres y "contra una justicia machista", el colectivo feminista va a seguir "saliendo a las calles". Tras ella han leído comunicados otras portavoces de colectivos.

PRESIDENTA DIPUTACIÓN

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha mostrado su "total indignación" tras conocer la decisión judicial.

A través de una nota de prensa, el organismo provincial apunta uqe Silva, que participaba en la VI Gala do Deporte Feminino Galego, en Vigo, ha subrayado que está "indignada, enfadada como mujer, comofeminista y como persona", al no poder "entender ni compartir ni respetar" esta decisión. "La injusticia no se puede respetar", ha aseverado y ha lamentado que "salga tan barato violar".