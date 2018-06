Galve (TSJN) entiende la reacción ciudadana sobre 'La Manada', pero cuestiona valoraciones políticas que "no favorecen"

22/06/2018 - 13:05

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha afirmado que entiende la reacción ciudadana contra la puesta en libertad provisional de los miembros de 'La Manada', si bien ha considerado que "determinados representantes políticos hacen declaraciones que no favorecen a nadie y que, además, no es lo mejor para la independencia judicial".

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas tras el acto de toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Navarra, Galve ha declinado valorar la puesta en libertad de los condenados, ya que él preside la Sala de lo Civil y Penal del TSJN que va a resolver los recursos de apelación a la sentencia. "No puedo hablar nada ni sobre el fondo del asunto, ni sobre el fondo del auto que ayer se hizo público", ha zanjado.

Preguntado por si comprende la reacción ciudadana ante la excarcelación de 'La Manada', Galve ha contestado que la reacción ciudadana que he percibido en esta ocasión sí que la puede entender, ya que, según ha expuesto, por lo "poco" que vio este jueves "fue más pacífica" que lo que sucedió el día que se dio a conocer la sentencia, que les absuelve del delito de agresión sexual y les condena por abuso sexual.

"Como todas las resoluciones judiciales se puede disentir de ellas y se pueden recurrir, pero todo tiene un límite", ha expuesto el presidente del TSJN, quien ha remarcado que no se refiere en este caso a los ciudadanos, "sino a determinados representantes políticos que hacen declaraciones que no favorecen a nadie y que, además, para la independencia judicial, que es a lo que debe ir unido todo Estado de Derecho, no es tampoco lo mejor, ni lo más deseable".

Al ser preguntado por si cree que la ciudadanía se está alejando de la Justicia por decisiones como la de la puesta en libertad, ha señalado que esto le cuesta más contestar porque se tendría que poner en el lugar de "todos los ciudadanos".

"Hay muchos ciudadanos que no lo entienden, incluso jueces que tampoco estarán de acuerdo con la sentencia o el auto, pero puedo asegurar que hay muchos ciudadanos que o sí que estarán de acuerdo o lo más lógico es que quien no se los ha leído, a lo mejor no opine con determinada vehemencia", ha manifestado.

Por otro lado, Joaquín Galve ha querido dejar claro que la excarcelación de los miembros de 'La Manada' no debe entenderse como que se les vaya a absolver en un futuro, si bien "por supuesto cabría esa posibilidad, tanto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra como la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

NOTIFICACIÓN DEL AUTO A LAS PARTES

Respecto a las críticas de las partes personadas en la causa por conocer por los medios de comunicación el auto que dicta la puesta en libertad, en vez de por los cauces oficiales, Galve ha explicado que la notificación se ha producido esta mañana, a las 8 horas, por medio del sistema de gestión procesal, que se denomina Avantius, y que lo que sucede en este caso es que "había una medida cautelar que se podía dejar sin efecto mediante una fianza".

Según ha indicado, "cuando estamos hablando de la libertad de una persona, con independencia de que la resolución se haya notificado de forma efectiva hoy por la mañana, la Sección Segunda lo que ha hecho es dar la posibilidad de que si alguien pagaba esa fianza en la tarde de ayer, podrían haber salido".