La contratación del personal contra el fuego en octubre se mantendrá de forma "estructural" en próximas campañas

22/06/2018 - 13:12

Xunta y Fegamp firmarán "pronto" un convenio por el que propietarios podrán delegar en la administración las rozas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)

El director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, ha avanzado que la prolongación a octubre de la contratación del personal de lucha contra el fuego que se realiza este año se mantendrá de forma "estructural" en las próximas campañas.

En un desayuno informativo este viernes en Santiago, Fernández-Couto ha apuntado que la campaña de alto riesgo se fija de julio a septiembre, con la opción de ampliarla en octubre, si bien garantiza que los trabajadores que dependen de la Xunta, así como los de la empresa pública Seaga y los de Tragsa serán contratados en octubre más allá de las condiciones meteorológicas que existan.

En este sentido, explica que el mes de octubre no se fija a priori como de alto riesgo de incendios para "evitar la rigidez", ya que "levantar la situación de alto riesgo es muy complicado", y se puede dar el caso de comience a llover, por lo que se podrían permitir, por ejemplo, las quemas si se dan las condiciones.

Precisamente, fue en el mes de octubre del año pasado cuando se produjo la ola de incendios en Galicia que provocó la muerte de cuatro personas y dejó casi 50.000 hectáreas arrasadas.

DUEÑOS PODRÁN PAGAR A ADMINISTRACIÓN PARA ROZAS

Asimismo, el responsable de Ordenación Forestal prevé que la Xunta firme "pronto" con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) un convenio "muy potente" para colaborar en las tareas de limpieza de franjas de seguridad contra el fuego.

Aquí, se incluye la posibilidad de que propietarios de terrenos en zonas de alto riesgo puedan delegar en la administración las tareas de limpieza. Eso sí, "pagando" los dueños de los terrenos estos trabajos. El objetivo es que se adhieran a un sistema más ágil para garantizar que queden limpios el "cien por cien" de las franjas de seguridad en estos lugares con mayor incidencia de fuegos.

Esta medida "va a suponer en cuatro años miles de kilómetros de franjas de 50 metros de ancho en Galicia", valora el alto cargo de la Consellería de Medio Rural.

Para este acuerdo, la Xunta destinará este año seis millones de euros. Asimismo, el convenio será también para tres años más con 10 millones de euros anuales -7,5 aportados por el Gobierno gallego y 2,5 millones los pondrán "el conjunto de las administraciones locales"--.

"UN ANTES Y UN DESPUÉS" EN LA LIMPIEZA DE FINCAS

Respecto a la limpieza de franjas secundarias --en las inmediaciones de viviendas e inmuebles-- , el director xeral de Ordenación Forestal reconoce que "no hay un gran cumplimiento", pero valora que este año hay "un punto de inflexión", "un antes y un después" en los esfuerzos para estas tareas y el cumplimiento de la normativa. "Hemos visto un cambio", sentencia.

Por ello, Fernández-Couto cree que el avance "importante" de este año hay que "consodilarlo" en el futuro, porque es "un movimiento que no puede tener marcha atrás". "No es un capricho, no es una locura de imposición", defiende.

Así, ha subrayado que "se está avisando" a los propietarios con el refuerzo de señales en vías, por lo que "progresivamente las sanciones van a llegar", aunque aclara que "no es una medida recaudatoria".

"¿Que va a haber denuncias? Sí; que ¿probablemente van a ser muchas? Sí", ha asegurado Fernández-Couto, aunque explica que todavía no existen cifras sobre esta cuestión.

DISMINUCIÓN DE ACTIVIDAD INCENDIARIA

En su intervención ante los medios, Tomás Fernández-Couto se ha referido a la ola de incendios de octubre para subrayar la "extrema actividad incendiaria" que hubo entonces, acompañada de unas condiciones meteorológicas también "extremas".

Con todo, ha asegurado que "la actividad incendiaria en Galicia está disminuyendo", y pone como ejemplo que ahora se producen entre 1.500 y 3.000 incendios anuales, pero en 1995 llegaron a ser 15.500, una "disminución a la tercera parte".

Y dado que hay una "altísima actividad incendiaria" en Galicia "cuando las condiciones son extremas", la Xunta apuesta por ser "más contundente y exigente" en la prevención contra el fuego.

En esta línea, considera "más que necesario" que las actuaciones urbanísticas incluyan un plan de defensa contra incendios para mejorar la seguridad.