Beiras insta al PSOE a "no andar con medias tintas" y acabar con "el estado de excepción encubierto" que vive España

22/06/2018 - 14:37

El histórico político arropa a Emilio Cao, el joven de O Carballiño que se enfrenta a más de cinco años de cárcel por delito contra la autoridad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)

El histórico dirigente del nacionalismo gallego, Xosé Manuel Beiras, ha instado al PSOE a que, desde su posición de gobierno y apoyado por la mayoría parlamentaria que elevó a Pedro Sánchez a la Presidencia, afronte medidas desde el Congreso para "levantar el estado de excepción encubierto" que, a su juicio, se vive en el Estado español, donde "los poderes han reducido a cenizas los derechos y libertades fundamentales".

Este viernes, Beiras ha reaparecido ante los medios para arropar a Emilio Cao, el joven de O Carballiño (Ourense) que será juzgado el próximo lunes en Madrid por un supuesto delito de atentado y agresión contra la autoridad, hechos que el acusado niega.

La Fiscalía pide una pena de cinco años y ocho meses de prisión para Cao, que fue detenido en marzo de 2014 --cuando tenía 17 años-- durante una carga policial en las Marchas de la Dignidad, celebradas en Madrid. El juicio, aplazado hace dos meses, tendrá lugar finalmente este lunes 25 de junio en la capital española, donde Cao estará acompañado por varias decenas de personas que se desplazarán a Madrid en un autobús fletado para la ocasión desde Galicia.

"Es fascismo", ha aseverado Beiras en alusión al caso del joven ourensano, que encuadra dentro del "estado de excepción no declarado" que, dice, padece España y al que ha sumado situaciones como "que haya sindicalistas en la cárcel por defender el derecho de huelga" o "dirigentes políticos" en prisión por "liderar un proceso pacífico y pacifista", en alusión a los mandatarios catalanes encarcelados por su participación en el 'procés'.

De este modo, el político gallego ha censurado que Emilio Cao "se enfrenta a penas de prisión que no le aplican a (Iñaki) Urdangarín", el cuñado del Rey que ingresó esta misma semana en la cárcel de Brieva, en Ávila, donde ocupará un módulo especial que Beiras ha definido como "un palacete principesco".

Este análisis ha llevado a Beiras a preguntarse si el Estado español es "un estado democrático" o un "estado derecho". "Es un régimen absolutamente antidemocrático, que viola las normas europeas e internacionales, es un régimen carcelario que viola la Constitución cuando dice que las penas deben procurar la reinserción", ha remarcado, para luego asegurar que "no se trata de casos concretos", sino que "es algo conjunto".

En esta línea, ha asegurado que "los aparatos del poder, los tres poderes del Estado" están empleando "métodos totalmente totalitarios, unas veces descarados y otros encubiertos" contra "los ciudadanos que discrepan individual o colectivamente" y que ha derivado en que "los derechos y libertades fundamentales" hayan quedado "reducidos a cenizas".

CAMBIO DE GOBIERNO

Beiras culpa de dicho "estado de excepción encubierto" al PP, a Ciudadanos --que ha calificado como "el neofascismo"-- y a la "cúpula" del PSOE que "en connivencia" con los partidos citados "hizo abortar entre enero y junio de 2016" la posibilidad de que existiese un gobierno de izquierdas "cuando había una mayoría" en el Congreso para lograrlo.

Así las cosas y ante la llegada al poder de los socialistas tras el triunfo de la moción de censura contra Rajoy, Beiras ha lanzado un mensaje al ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez: "Si en esta nueva situación quieren demostrar realmente que este estado de excepción encubierto no debería existir, no llega con que empiecen a hablar de dialogar con unos y otros; tienen que levantarlo", ha remarcado, para luego puntualizar que, de no hacerlo, deberán "dar explicaciones" porque la ciudadanía continuará "dependiendo de la bondad del magnate y la magnanimidad del príncipe".

"Y eso es antiguo régimen", ha apostillado, para luego señalar que el Partido Socialista dispone de "mecanismos" para revertir esta situación, ya que "pueden actuar con el poder político, con eso que llaman Cámara de representantes para anular decisiones del poder judicial que son absolutamente anticonstitucionales, injustas y anti derechos humanos".

JUDICATURA

A continuación, Beiras ha instado al Gobierno central "a no andar con medias tintas ni paños calientes" y afrontar un "proceso de examen a los miembros de la magistratura para, en su caso, hacer las depuraciones pertinentes que no se hicieron hace 40 años".

"Ya está bien de que tengamos que pensar que con un cambio de inquilinos (en el Gobierno) se van a resolver las cosas", ha añadido, para luego poner el foco en que la "mayoría" parlamentaria que sacó adelante la moción de censura "estaría absolutamente de acuerdo en apoyar medidas" como las citadas por Beiras.

"El poder político con el apoyo de la cámara de representantes puede tomar medidas: un proceso de depuración", ha exclamado para concluir añadiendo que el caso de Emilio Cao no puede sumarse "a esa lista de injusticias".