La Caixa y el British Museum amplían hasta 2024 su acuerdo para organizar muestras conjuntas

22/06/2018 - 15:11

La Fundación Bancaria La Caixa y el British Museum han ampliado hasta 2024 su acuerdo para organizar exposiciones de forma conjunta, según ha anunciado la entidad este viernes en un comunicado.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

Ambas instituciones han renovado su colaboración para los próximos cinco años con 20 puntos de exhibición en los centros CaixaForum a partir de las colecciones de referencia del museo británico, desde momias egipcias hasta pop art.

El presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé, y el presidente del patronato del British Museum, Sir Richard Lambert, han firmado esta viernes en el CaixaForum Barcelona un acuerdo de colaboración entre las dos instituciones entre 2020 y 2024.

La firma supone el inicio de una segunda fase en la alianza estratégica que mantienen ambas entidades desde 2015 para la organización conjunta de exposiciones en nuestro país.

Con el pacto, ambas instituciones dan un paso más y profundizan en su cooperación con la firma de este segundo convenio marco, que dará continuidad y ampliará el acuerdo que está actualmente en vigor.

El primer acuerdo entre ambas instituciones se rubricó en 2015 y contemplaba la preparación de cuatro proyectos expositivos conjuntos entre 2016 y 2020, tres de los cuales ya son una realidad y han sido vistos por más de 480.000 personas.

Hasta ahora se han podido ver las exposiciones 'Los pilares de Europa. La Edad Media en el British Museum', entre 2016 y 2017, '¡Agón! La competición en la antigua Grecia', que se estrenó el pasado año en Madrid y tras pasar por Barcelona y Sevilla viajará a Zaragoza y Palma y 'Faraón. Rey de Egipto', que se acaba de presentar por primera vez en CaixaForum Barcelona y después se trasladará a Madrid, Girona, Sevilla y Tarragona.

La cuarta exposición, 'La era del lujo: de los asirios a Alejandro Magno' se podrá ver en los centros culturales de la Fundación Bancaria La Caixa de Barcelona, Madrid y Zaragoza entre 2019 y 2020.

A partir de entonces comenzará este segundo acuerdo, según el cual ambas instituciones organizarán conjuntamente cinco nuevas exposiciones a partir de la colección del British Museum entre 2020 y 2024, que se convertirán en 20 muestras en diferentes centros.

OBRAS INÉDITAS EN ESPAÑA

Las muestras permitirán descubrir obras maestras de las colecciones del museo británico sobre algunas de las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad, y la mayor parte de las piezas elegidas podrán verse por primera vez en España.

Fruto del nuevo acuerdo se podrán ver a partir de 2020 las exposiciones 'La imagen humana. Obras maestras de la figuración'; 'The American Dream: pop to the present'; 'Oceanía. El arte en las islas'; 'Momias egipcias. Explorando vidas antiguas', y 'Diosas'.