Lambán cree que la financiación autonómica debería empezar a revisarse "ya" aunque tardará en solucionarse

22/06/2018 - 15:15

"Los problemas son tan graves que creo que tenemos que trabajar sin perder ni un solo minuto", ha subrayado

ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha opinado que hay que empezar "ya" a revisar la financiación autonómica, aunque ha reconocido que es un asunto complejo que tardará en solucionarse. "Los problemas son tan graves que creo que tenemos que trabajar sin perder ni un solo minuto", ha insistido.

Lambán ha realizado estas declaraciones en Zaragoza, este viernes, antes de asistir al XII Congreso Internacional Terroir, después de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, haya descartado esta semana reformar el sistema de financiación en lo que queda de legislatura por falta de tiempo, si bien haya anunciado que negociará mejoras económicas para cada una de las Comunidades Autónomas.

Para Lambán el problema de la financiación autonómica es "tan grave" que no se debería esperar para empezar a trabajar en él, aunque no hay que generar "falsas expectativas" de que esta situación se pueda solucionar "en un trimestre o en dos". De hecho, ha apuntado que el Gobierno anterior (PP) estuvo cuatro años "mareando la perdiz" y se fue sin haber hecho "absolutamente nada" con este asunto.

Ha matizado que los problemas son graves no porque los presidentes autonómicos necesiten "más dinero" para iniciar "políticas nuevas" sino porque lo necesitan simplemente "para financiar los servicios públicos actuales, como la sanidad y la educación". Por ello, hay que trabajar en la reforma "sin perder ni un solo minuto" y ha recordado que esta labor ya se inició en la Conferencia de Presidentes de 2017, cuando las comunidades autónomas llevaron a un representante y empezaron a generar documentos para plasmar las distintas posiciones.

"Aunque sea difícil creo que no podemos esperar, tenemos que trabajar, y cuanto antes lo hagamos antes encontraremos soluciones, aunque lo primero es buscar recursos con los que acrecentar un nuevo sistema de financiación". Ha considerado "obvio" que es "muy difícil" afrontar una reforma "eficiente" si no se aportan "muchos más fondos".

16.000 MILLONES DE EUROS

"Hay quien habla de 14, 15 ó 16.000 millones de euros más para sentarse hablar del nuevo sistema de financiación y llegar a acuerdos, pero todos hemos de ser coherentes con las posiciones que hemos mantenido hasta ahora".

Lambán ha señalado que para incrementar los fondos hay que avanzar en cerrar "nuevos conceptos de reparto". "Hay que ver cómo se financia el nuevo sistema para que todas las comunidades autónomas, de una u otra forma, obtengan un resultado satisfactorio".

Al ser preguntado si ese dinero debería salir de algún impuesto, ha respondido que "bastantes problemas" tiene con el cobro de impuestos en Aragón "para pensar en los impuestos nacionales".

"Es obvio que, en este momento, España es un país en el que la presión fiscal sobre el PIB es de unos 8 puntos inferior a la de el resto de los países europeos. Ahora nos tenemos que plantear y hacer pedagogía ante la ciudadanía en ese sentido, sí creemos en un país occidental con unos servicios públicos de calidad y si queremos tener un estado de bienestar a la altura de la Unión Europea debemos pagar impuestos".

Además, ha recalcado que va a defender que la negociación de esta revisión del sistema de financiación se haga en un marco de multilateralidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así, Lambán va a mantener lo acordado con Galicia, Asturias y Castilla y León. "Vamos a ser coherentes con la posición que hemos defendido".

REUNIÓN CON PEDRO SÁNCHEZ

El presidente de Aragón ha avanzado que tiene previsto, como el resto de presidentes autonómicos, reunirse con Pedro Sánchez en julio, aunque todavía no hay una fecha cerrada. En este encuentro le transmitirá la posición expresada por unanimidad las Cortes de Aragón respecto al sistema de financiación: "Buscar que los servicios se financien de acuerdo con las personas y no de acuerdo con la pura demografía".

Ha destacado que la financiación tiene que ser "más justa" con "la realidad del territorio en España", es decir, más ajustada "al coste real por persona de los servicios" que a "otro tipo de consideraciones".

No obstante, ha explicado que no sólo quiere hablar con Pedro Sánchez de este asunto: "Hay otros muchos temas que tenemos pendientes del anterior gobierno y que queremos retomar con el nuevo presidente".

En concreto, ha aseverado que Aragón tiene que hablar con el Gobierno de España de despoblación, de la aplicación de la Ley de Dependencia y de las inversiones para Aragón en los Presupuestos Generales del Estado.

"Le plantearé al presidente del Gobierno las insuficiencias que en este momento hay en los Presupuestos Generales del Estado en relación con Aragón. Pensamos que el eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo puede plantearse de otra forma, en particular el tramo Teruel-Sagunto, con una vía que realmente se adapte a las necesidades de lo que tiene que ser una red ferroviaria de siglo XXI para una comunidad autónoma que quiere ser exportadora como la aragonesa", ha relatado.

ENMIENDAS DEL PAR

Sobre si los diputados socialistas aragoneses en el Congreso apoyarán las enmiendas presentadas por el Partido Aragonés a los PGE para incrementar las inversiones en Aragón, Lambán ha asegurado que trasmitirá a la portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE que los socialistas aragoneses verían con "excelentes ojos" que esas enmiendas se aprobaran.

Ha reconocido que no sabe el "tipo de decisión política" que se va a adoptar, ya que había "una especie de compromiso de muchos grupos parlamentarios de no alterar los presupuestos tal y como habían salido del Congreso de los Diputados".

Sin embargo, Lambán ha apostillado que estas enmiendas no se hacen "a costa de ningún territorio en particular" y, por tanto, ha opinado que sería "razonable" que el Congreso de los Diputados las respetara. Aunque también ha recordado que las enmiendas del PAR en el Senado no habrían salido adelante si no hubiera habido una moción de censura, ya que el PP las habría rechazado "con toda seguridad" y "jamás hubieran visto la luz".