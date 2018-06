La alcaldesa de Espartinas recuerda los "problemas" y dimisiones en la oposición y se siente "respaldada"

22/06/2018 - 16:14

Ante el pleno extraordinario promovido por las fuerzas de oposición del Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), para reprobar a la alcaldesa, Olga Hervás, tras su expulsión de de Ciudadanos, la primer edil ha recordado que los grupos de oposición también han sufrido "problemas" internos, insistiendo en que continuará como alcaldesa al sentirse "respaldada por los trabajadores y los vecinos.

ESPARTINAS (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Olga Hervás ha mostrado su sorpresa ante esta medida del PP, el PSOE, Vecinos por Espartinas e IU, de la que no participarían los ediles no adscritos escindidos del PSOE y el PP, entre ellos el exalcalde popular Domingo Salado.

En ese sentido, y ante los múltiples argumentos esgrimidos por los grupos de oposición para reprobar a la alcaldesa, la primer edil defiende que si el municipio no cuenta con nuevos presupuestos es porque "la falta de apoyo de los grupos de la oposición hace imposible su aprobación". "Hay que recordar que a principios de 2017 se presentaron unos presupuestos a la oposición, y ésta ni siquiera se molestó en estudiarlos con argumentos, por ejemplo, como el del ex portavoz del Partido Popular Domingo Salado, aludiendo a que no aprobaría unos presupuestos que no fueran suyos", alega.

Respecto a las acusaciones de la oposición de un gobierno inestable por los cambios de concejales, la primera edil ha recordado que el gobierno municipal arrancó con seis concejales y sigue con el mismo número de miembros, toda vez que el concejal Iván Gómez, expulsado también de Cs tras su enfrentamiento con la alcaldesa, ha sido despojado recientemente de sus competencias delegadas.

"PROBLEMAS EN TODOS LOS GRUPOS"

"Problemas ha habido en todos los grupos políticos. La única diferencia es que el Equipo de Gobierno ha sido respetuoso y nunca ha entrado a opinar sobre los cambios en los partidos de la oposición. Sólo hay que recordar que el PP estaba formado por cinco concejales y ahora sólo cuenta con tres, con la marcha incluso de su portavoz y la desbandada de 150 militantes; el PSOE tenía cuatro concejales y ahora tiene sólo dos, con la marcha de dos de sus portavoces; por su parte, la portavoz de VxE también dejó su acta", recuerda sobre los múltiples ceses y dimisiones vividos en todos los grupos municipales, salvo en el de IU.

"La oposición ha aprovechado cualquier problema interno del gobierno para atacarlo sin piedad. Pido a la oposición el mismo respeto que nosotros hemos demostrado", asevera Olga Hervás, insistiendo en que continuará como alcaldesa, al sentirse "respaldada por los trabajadores y por los vecinos, que en las elecciones de 2015 votaron un cambio" en este histórico bastión del PP.

"Entendemos que la oposición se encuentre nerviosa ahora que ven que la conexión de Espartinas con la SE40 y la A49 va a ser una realidad antes de final de año; entendemos que se encuentre nerviosa después de que hayamos conseguido 12,5 millones de euros en inversión procedentes de los fondos EDUSI junto a Bormujos, Castilleja de la Cuesta y Gines; entendemos que se encuentren nerviosos ahora que con el plan Supera vamos a hacer una adecuación de los parques y jardines del municipio, así como la creación de una nueva sala de exposiciones en la Hacienda Guardiola, equipamiento de alumbrado sostenible y mejoras en el Polideportivo; entendemos que estén nerviosos tras saber que después del verano se iniciarán las obras de ampliación del instituto, con una dotación de más de tres millones de euros; entendemos que estén nerviosos porque en el último trimestre de este año emplearemos los más de 200.000 euros del Plan PFOEA en mejoras de seguridad vial. Lo entendemos, y por ello vamos a seguir trabajando para cumplir con todos estos proyectos", ha rematado.