Congreso pp. bayo exige "juego limpio" al pp

22/06/2018 - 16:25

El expresidente de Nuevas Generaciones de Valencia José Luis Bayo reclamó este viernes al Partido Popular "juego limpio", tras ser descalificado inicialmente como candidato a presidir la formación por no cumplir con el requisito de presentarse con el aval de 100 militantes al corriente de pago.

En la puerta de la sede nacional del PP, explicó que la Comisión Organizadora le ha comunicado que no cumple con los requisitos de los avales pero no le ha especificado "cuántas de esas personas no están al corriente" de pago en las cuotas.

"¡No se me ha dado más explicación!", denunció, al tiempo que reclamó "abrir un periodo de reflexión dentro del partido" para ver "cómo podemos subsanar el que la candidatura de los afiliados y la que apostaba por abrir las puertas del PP a una regeneración profunda sea eliminada a la primera de cambio".

"Reclamo evidentemente juego limpio, porque desde hace unas semanas teníamos conocimiento de que se nos acusaba a algunos miembros de esta candidatura, incluso a mí, de no estar al corriente de pago de las cuentas", expuso.

Así las cosas, avanzó que en las próximas horas hará público el recibo con la transferencia bancaria en la que paga 36 euros que se le pide como afiliado en Valencia. En cuanto a las 24 horas que le ha dado el partido para acreditar que tiene 100 avales que pagan las cuotas, vio "imposible" cumplir si no le dicen "cuántos de los avalistas" fallan.

"No me dicen a quién tengo que llamar", criticó Bayo, para a renglón seguido valorar que "si el problema son 20 euros por aval, haremos el esfuerzo económico de presentar esos 20 euros que se nos requieren para que estén al corriente de pago".

Recordó que presentó "unos 400 avales" y advirtió de que "la pelota está en el tejado de Génova". "Espero que la Comisión Organizadora tenga a bien reconsiderar esta posición que lo que hace es lastrar la imagen del partido y de este congreso que debe ser el del cambio", zanjó.

