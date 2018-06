Cataluña. rivera acusa al gobierno de ser "cómplice con sus silencios" de privar al rey de una presencia "normal" en cataluña

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acusó este viernes al Gobierno de ser "cómplice con sus silencios" de que los independentistas priven a los catalanes de una presencia "normal" del Rey en esa comunidad autónoma y de dejar que hagan "lo que les da la gana" a cambio de su apoyo en la moción de censura.

Rivera expuso ante el Consejo General de Ciudadanos su visión del nuevo escenario político creado tras la moción de censura que hizo presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, un escenario que considera "eventual, interino, de incertidumbre", en el que su partido tendrá que ejercer una oposición "firme" de defensa de los valores constitucionales y de la regeneración frente al bipartidismo, cinstruyendo "una alternativa a lo que está haciendo Sánchez".

Lo que está ocurriendo, aseguró, tiene que ser "una motivación" para superar la etapa del bipartidismo "agotado" y evitar que los nacionalistas sigan "marcando la agenda", abriendo una nueva era de "constitucionalismo, liberalismo, europeísmo y democracia".

Rivera subrayó que Sánchez se ha "atrincherado" en La Moncloa con los "principales enemigos" de Europa, el nacionalismo y el populismo, como "aliados" de su Gobierno, y si hace diez años el reto de Ciudadanos era "mayúsculo, grandioso", ahora tiene la obligación de ser la alternativa para que los independentistas no salgan "reforzados" de su golpe a la democracia.

La prueba de que Sánchez es "capaz de cualquier cosa, solo por agarrarse al sillón de La Moncloa,", aseguró, es que "de un plumazo se ha cargado el consenso constitucionalista" aliándose con partidos separatistas, "y se ha cargado la regeneración democrática" con el decreto para la renovación de RTVE "haciendo un Rajoy" y nombrando "a dedo" a los directivos de la corporación con el apoyo de esos partidos.

Además, denunció, después de tres años bajando impuestos y "quitando peso a la mochila de la clase media", ahora llega otra vez "el mantra de la subida de impuestos, de disparar el gasto". Por tanto, alertó, tampoco en materia económica se puede "dar tregua" al Gobierno, porque "a la que nos despistemos meterá la mano en el bolsillo" de los españoles.

Rivera cargó especialmente contra Sánchez por no frenar la pretensión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, de reeditar el proceso secesionista, con lo que considera que "ha pagado la hipoteca" que contrajo en la moción de censura. "Ante el mayor desafío" a España, que supone "la segunda parte" de ese proceso, denunció, "el Gobierno ni se inmuta y mira a otro lado", incluso parece dejar que Torra "haga lo que le dé la gana" y sugiere impulsar "un Estatuto inconstitucional otra vez".

Denunció, en ese sentido, que Torra ha anunciado que no invitará al Rey a los actos institucionales en Cataluña y el Gobierno "no ha dicho nada", con lo cual "es cómplice con sus silencios de que en Cataluña los catalanes no separatistas cada vez lo tengan mas difícil y de que el jefe del Estado no tenga una presencia normal e institucional". Frente a eso, pidió expresamente a Sánchez que permita que el Rey esté en Cataluña "tantas veces como quiera y como sea necesario".

Rivera recordó que Jose Luis Rodríguez Zapatero impulsó la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña convencido de que diez años después Cataluña estaría "mucho más integrada" en España, pero los hechos han demostrado que no pudo haber "peor idea" que intentar contentar a los separatistas. "Al nacionalismo no se le copia, se le gana", remachó.

