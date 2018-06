El cupón de la ONCE se llena de igualdad para sumarse al Día del Orgullo LGTBI+

22/06/2018 - 18:48

El cupón de la ONCE del próximo domingo, 8 de julio, está dedicado al Día del orgullo LGTBI+, que se conmemora internacionalmente cada 28 de junio. Cinco millones y medio de cupones del Sueldazo de Fin de Semana difundirán por toda España esta celebración. Ésta es la segunda vez que la ONCE dedica su cupón al Orgullo, tal como hizo en 2017 cuando Madrid celebró el World Pride.

LOGROÑO, 22 (EUROPA PRESS)

El cupón ha sido presentado por Pascual León Parada, director técnico adjunto de la ONCE y José Urbaneja, vicepresidente de la Asociación Marea Arcoíris. Con este cupón en el que, sobre la bandera arcoíris, se pueden leer la frase 'orgullo e igualdad', la ONCE refuerza aún más el compromiso con las personas LGTBI+, y se suma a las reivindicaciones para conseguir su igualdad legal y real, así como respalda la despatologización de la transexualidad y el derecho a la autodeterminación de género, reivindicaciones principales de la manifestación de este año.

Con esta iniciativa, la Organización se une a una celebración que trata de lograr una sociedad multicultural y diversa, en la que todas las personas tienen cabida con independencia de su orientación sexual y su identidad o expresión de género.

Los quioscos de la ONCE lucirán en sus cupones los colores arcoíris, a la venta desde el 25/06/2018.

EL SUELDAZO DE LA ONCE

El cupón de la ONCE de fin de semana ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE www.juegosonce.es.