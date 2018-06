La política migratoria y sus nefastas consecuencias neuropsiquiátricas

22 jun.- La imprudente política de separación de familias inmigrantes ha sido universalmente condenada como una violación de los derechos humanos. Revertir esa política para ahora confinar a las familias por un período indefinido en un sistema migratorio absolutamente disfuncional no inspira mucha confianza. Si el mandato de tratar a toda persona con humanidad y de manera responsable no basta para convencer a los que actualmente usan mano dura en política migratoria de la necesidad de implementa

Soy una neuróloga, neurocientífica y organizadora comunitaria que se desempeña vigorosamente en abogar por los derechos del inmigrante. Como investigadora he estudiado la relación entre las hormonas del estrés y la formación de circuitos cerebrales, función/disfunción y enfermedad, así como la correlación entre la actividad de las neuronas y el comportamiento. Estoy sumamente preocupada por las nefastas implicaciones de nuestra actual política migratoria en lo que se refiere a la salud y el bienestar de los niños migrantes, de sus padres y de las siguientes generaciones.

Durante la infancia, el cerebro se ve modificado continuamente y el estrés durante este período crítico puede provocar un sinnúmero de anormalidades en la función cerebral. Cuando el estrés es incontrolable y no se puede huir de él -precisamente el tipo de estrés que estos niños y sus padres están viviendo cuando se presentan en nuestra frontera- las consecuencias son temibles. Este tipo de estrés modifica la manera en que las neuronas se conectan y puede resultar en lo que denominamos impotencia aprendida, con todas sus implicaciones negativas para el resto de la vida.

Tal vez la política de "tolerancia cero", que de manera intencional separa a los niños de sus padres con consecuencias neuropsiquiátricas graves, no perturbe a los que persiguen activamente la explotación política de los niños. No obstante, espero que todos aquellos que hayan sido cómplices -o que hayan aceptado sin chistar esta política de separación- al informarse sobre el trauma personal y generacional que va a ocurrir les dé oportunidad de reflexionar o incluso los anime a actuar.

Ayer me contactó una mujer guatemalteca. Su esposo e hijo vinieron aquí solicitando asilo. Habían escapado de una violencia incesante y una pobreza abrumadora en su país natal. Ovil Daniel Leiva Martínez, de 33 años, y su mujer Rebecca Méndez Martín, decidieron que el padre emprendiera el viaje peligroso por Centroamérica con su hijo de 13 años Jairon Daniel. El menor tiene un quiste cerebral de 3,6 centímetros que necesita ser evaluado con la esperanza de determinar si éste ha sido la causa de su síncope, trastornos de la vista y memoria, somnolencia y fiebre cíclica. No podían pagar la atención médica en Guatemala, así que juntaron el dinero que tenían y abrazaron la esperanza de poder venir a Estados Unidos, trabajar y pagar por una buena evaluación médica. El padre y su hijo cruzaron la frontera en El Paso (Texas) hace un mes, en donde Ovil Daniel fue remitido al Centro de Procesamiento del Condado de Otero en Chaparral (Nuevo México) y su hijo fue enviado a unas 400 millas de distancia a Casa Padre en Brownsville (Texas). La Sra. Méndez Martín no había podido comunicarse con nadie en el último mes que le pudiera decir honestamente cuál es la política oficial de separación y detención (que parece cambiar día a día) y de los pormenores sobre si su marido iba a ser deportado, cuándo y si solo o con su hijo. Ya casi no se acuerda de la evaluación médica original que tanto deseaban para Jairon Daniel. Por contra, el niño saldrá con problemas en el cerebro que nunca llegaron a imaginar.

Intentando lograr conectar a la Sra. Méndez Martín con quien pudiera darnos razón del paradero de su esposo e hijo, pasé casi dos horas en el teléfono con la Patrulla Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) debido a un exasperante mejunje de obvia incompetencia y excusas de "sólo estoy haciendo mi trabajo". Lo que sentí fue que era un intento deliberado de confundirme. Entretanto, ICE anunció que posiblemente iban a liberar a las familias mientras aguardan la nueva política de Trump que da marcha atrás a la separación de familias. Mucho nos hablan de responsabilidad fiscal y aquí tenemos a dos dependencias gubernamentales que no son más que un modelo de ineficiencia y a las permitimos destruir la vida de niños y familias.

Es importante recalcar que si bien la separación sistemática de las familias ya no es una práctica aprobada debido a la mala prensa que ha generado, esto les estaba ocurriendo a las familias sin escrutinio alguno y, si bien ahora hay un clamor por dejar de hacerlo, el escándalo va a calmarse y todo volverá a lo mismo. La política oficial de detener a las familias en este sistema tan fragmentado no puede ser la solución. Mantengámonos atentos. Participemos.

Dona Kim Murphey es doctora en Neurociencia por la Colegio de Medicina de Baylor (EE.UU.) y fundadora de la organización por la igualdad social Pantusit Republic, con sede en Houston (Texas).

(Las Tribunas expresan la opinión de los autores, sin que EFE comparta necesariamente sus puntos de vista)