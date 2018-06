El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal defiende su giro "radical" hacia la administración electrónica

22/06/2018 - 18:59

El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Sevilla), gobernado por Martín Torres (PP), ha defendido que tras incorporar en 2017 a Pablo Herrero González como nuevo secretario, el Consistorio ha experimentado una "transformación administrativa" de carácter "radical", para mejorar sus sistema documental y avanzar hacia la administración electrónica.

VILLANUEVA DEL ARISCAL (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

Según un comunicado del Ayuntamiento de dicha localidad, el nuevo secretario desembarcó en el cargo para descubrir que, en materia documental y administrativa, "no había nada archivado ni tramitado y los expedientes se almacenaban sin orden ni control". "El principal problema era que no había nada iniciado y todo era papel por tramitar, además de papeles sueltos. No había expedientes completos con inicio y final y muchos documentos estaban por quintuplicado", resume el secretario general.

En ese sentido, ha destacado la "apuesta" del Gobierno local por la administración electrónica, con la colaboración de la Diputación, para impulsar un proceso para el cual fue contratada empresa como "apoyo" a esta labor de organización, clasificación e incorporación de tramitaciones digitales, con el "reto de llegar al portal de transparencia, a las comunicaciones con las administraciones públicas por vía telemática y también al portal municipal, para que llegar a todos los vecinos".

Así, tras una intervención "radical" en materia documental y administrativa, en un año "el Ayuntamiento ha tramitado unos 3.000 expedientes, de los que la mitad están ya archivados y cerrados, y los restantes resueltos, pero pendientes de archivo". "Antes nos solicitaban algo por registro y no se respondía nada. Ahora todo se resuelve. El plazo legal de respuesta está en tres meses, pero nosotros lo hacemos mucho antes, en un mes como máximo salvo excepciones por complejidad del trámite, y queremos ser aún más eficaces", dice el secretario, según el cual "ahora todo se tramita por medios electrónicos, desde los informes que emite la Policía Local a las licencias o certificados".