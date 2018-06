PSOE tendrá una reunión "informal" con Actúa, aunque antes de llegar a acuerdos electorales lo valoría la Ejecutiva

22/06/2018 - 19:26

El PSOE de Madrid y Actúa se reunirán "próximamente" de manera "informal" para tener un primer contacto y poner en común sus ideas y proyectos, aunque los socialistas aseguran que antes de llegar a acuerdos programáticos "tendría que valorarlo primero la Ejecutiva".

MADRID, 22 (EUROPA PRES)

Según ha adelantado 'eldiario.es' y han confirmado a Europa Press fuentes del PSOE-M y Actúa, mantendrán una reunión próximamente, pero dentro de las rondas informales que ha emprendido el PSOE-M.

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ya afirmó en enero que su formación tiene las "puertas abiertas" a las "fuerzas progresistas" que se quieran sumar a su proyecto, ya que el objetivo del PSOE es "gobernar y mejorar la ciudad de Madrid".

Por ello, según estas mismas fuentes socialistas, se mantendrá un encuentro "informal", dentro de las rondas "informales que está manteniendo" Franco, aunque han asegurado que "antes de llegar a cualquier acuerdo programático tendría pasar por la Ejecutiva".

Fuentes de Actúa han señalado también a Europa Press que este encuentro no está enfocado a comenzar negociaciones de cara a las elecciones autonómicas de 2019, sino que es una reunión "como cualquier otra con colectivos para hablar de la situación madrileña". "Es un encuentro de presentación, de enseñar nuestros proyectos y de hacer saber cuáles son nuestras intenciones porque somos nuevos", han sostenido.

Al ser preguntados sobre si estarían dispuestos a aglutinarse con el PSOE, Actúa ha indicado que tiene intención "de conseguir espacios amplios de negociación". No obstante, ha puntualizado que aunque luego los acuerdos se pudieran conseguir "a posteriori" no tienen intención de ir "partido a partido", porque son "una fuerza independiente" y tienen "claro" que no se integrarían en las listas del PSOE.