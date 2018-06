La igualdad y los valores éticos protagonizan la investidura honoris causa de Adela Cortina y Victoria Camps en la USAL

22/06/2018 - 20:01

La búsqueda de la igualdad social y la promoción de los valores éticos, además de la defensa de las humanidades, han protagonizado el acto de investidura como nuevas doctoras honoris causa por la Universidad de Salamanca (USAL) de las filósofas Adela Cortina y Victoria Camps.

SALAMANCA, 22 (EUROPA PRESS)

Tanto Cortina como Camps han recordado a pensadores como Miguel de Unamuno o Francisco de Vitoria, por ser personas interesadas en su tiempo por una sociedad mejor, pero también han reconocido problemas que siguen estando en la ciudadanía, como es la pobreza y la desigualdad a la que hacen frente las mujeres.

El acto, solemne y con intervenciones también en latín, ha estado presidido por el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, acompañado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, junto a numerosos académicos de la institución anfitriona y de otras.

En su discurso, Carmen Calvo ha manifestado que era "el sitio, el lugar y la hora en la que quería estar" por ser la USAL el "alma mater de las universidades españolas e iberoamericanas", y por reconocer en el acto a Adela Cortina y Victoria Camps, dos personalidades del pensamiento en las que las mujeres se sienten "reflejadas" por ser ejemplo de "dignidad" y por aportar "paso firme" en ese avance hacia la igualdad.

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno ha añadido: "las universidades públicas, y las universidades en general, tienen que ocupar un lugar clásico, que por clásico hemos de reivindicar como modernizador, el libre pensamiento".

Por ello, ha destacado que "la universidad no puede ir detrás de las requisitorias, de la prosa del mercado y de las urgencias" y, sobre esa capacidad invitar a la reflexión, Carmen Calvo ha puesto como ejemplo la "la vocación intelectual y académica" y la "cívica" de las dos nuevas honoris causa.

Entre los cargos políticos también han estado, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y senadores y diputados nacionales como David Serrada y Rosa López.

CORTINA Y CAMPS

Durante su intervención, Adela Cortina ha repasado cómo el pensamiento ha tratado asuntos tales como la desigualdad. Para ello ha recogido en sus palabras las "disputas y discrepancias" sobre la pobreza y la forma del proceder al "socorro a los pobres" de distintas generaciones de pensadores, entre ellos ha destacado personajes célebres de la historia y de la Universidad de Salamanca como Francisco de Vitoria y Miguel de Unamuno.

En su discurso, ha terminado sus palabras con un mensaje de optimismo, al tener la "convicción de que merece la pena" seguir trabajando para "construir razones fundadas" y mantener la "esperanza" de acercarse a la solución de problemas todavía vigentes en la actualidad.

Posteriormente, en la ceremonia, la también nuevo integrante del Claustro de Doctores Victoria Camps, al igual que Adela Cortina, ha agradecido "de todo corazón" el reconocimiento académico del que ha sido protagonista.

Camps ha señalado que cuando se matriculó en Filosofía y Letras era una carrera "de mujeres" en las aulas pero sin presencia de ellas en los puestos de docencia. En la actualidad, según sus palabras, se ha avanzado y las mujeres ya están presentes también como profesoras.

A continuación, la académica catalana, quien ha aplaudido que ciencia y filosofía "vuelven a encontrarse" en el mundo actual tras etapas históricas en las que no ha sido así, ha defendido su valor en tiempos de "cambios", en los que, por ejemplo, existe "una política cada vez más alejada de la ciudadanía".

No obstante, ha apuntado que "es absurdo" incidir en "un pensamiento apocalíptico". En esa mirada de optimismo, ha indicado que la fisolofía no dará las "respuestas", pues, según sus palabras, es un propósito que nunca lo ha conseguido. No obstante, ha resaltado que la reflexión filosófica ayudará a "un ejercicio de escepticismo" y a "introducir la ponderación y la lentitud", para "no dejar de preguntar y para no evitar las preguntas incómodas".

RECTOR USAL

Tras las palabras de ingreso de las dos académicas, el rector de la USAL, ha destacado la importancia del primer acto de investidura de honoris causa en Salamanca en 2018, año en el que celebra su octavo centenario, por ser ejemplo de dar a cada persona "lo que se merece".

En este sentido, ha reseñado que ha sido un acto de "equidad" después de que haya sido necesaria "más de una década" para que una mujer - en este caso dos- haya protagonizado este rito. De ahí la necesidad de insistir en que es "preciso" acabar con la "brecha" de desigualdad entre hombres y mujeres e "impulsar" las acciones que lleven a la "irrenunciable" búsqueda de la igualdad de oportunidades.

ADELA CORTINA

Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia y desde 2008 se convirtió en la primera mujer en ser miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Además, a lo largo de su carrera ha obtenido "las más prestigiosas becas alemanas", 'Deutscher Akademischer Austauschdienst' y 'Alexander von Humboldt-Stiftung', con las que ha estudiado a los creadores de la ética del discurso, una disciplina en la que más tarde ha sido "pionera en el mundo iberoamericano", ha remarcado la USAL.

Profesionalmente, destaca su paso por más de 250 congresos internacionales, la publicación de una veintena de obras y distinciones como los catorce honoris causa que acumula, el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2007, el Internationale Preis für Philosophie Karl-Otto Apel 2013, el Premio Nacional de Ensayo 2014, la Medalla de Honor del Consell Valencià de Cultura 2017 o la Alta Distinción de la Generalidad Valenciana con Gran Cruz de la Orden de Jaime I el Conquistador.

CAMPS CERVERA

La profesora Victoria Camps Cervera es catedrática emérita de Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma de Barcelona, una institución de la que ha sido vicerrectora de Relaciones Internacionales y donde inició su carrera como docente en el año 1972.

En su trayectoria profesional destaca su paso por los comités éticos de la Fundación Esteve, el Hospital del Mar y el Hospital Vall d'Hebron, así como haber sido presidenta de la Fundación Alternativas hasta 2001, año en el que se desplazó a Estados Unidos como profesora visitante en la Universidad de Chicago y el Hasting Center.

Camps acumula una bibliografía que le ha supuesto distinciones como el XXII Premio Espasa de Ensayo en el año 1990 por la obra 'Virtudes Públicas', el Premio Josep María Lladó a la libertad de expresión concedido por el Colegio de Periodistas de Barcelona, el Premio Mérito en la Educación de la Junta de Andalucía, el Premio Nacional de Ensayo 2012 con su obra 'El Gobierno de las emociones', el Premio Internacional Menéndez Pelayo y la Medalla Mèrit Santiri de la Generalitat de Catalunya.